KILLERWITCH - Palace Of The Dragon

Palace Of The Dragon

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Witches Brew
Release:
29.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Silent Angel
    2. Palace Of The Dragon
    3. Leonidas
    4. The Alchemist
    5. Venefica
    6. Faces In The Dark
    7. Defenders Of The Sands
    8. From The Grave

