Ein meditatives, unaufgeregt schönes Klangerlebnis.

Irgendwo zwischen finsteren Ambient-Nuancen und düsterem Folk sucht KARITI nach einer sehr introvertierten, aber doch ausdrucksstarken musikalischen Nische, die das italienische Soloprojekt auf seinem zweiten Album auch weitgehend sehr individuell abdecken kann. "Dheghom" entpuppt sich ähnlich wie sein Vorgänger "Covered Mirrors" als extrem stilles Tondokument, dessen minimalistische Instrumentierung zunächst nur die Hintergrundbeschallung für den meist epischen Frontgesang darstellt, später aber immer mehr mit den eindringlichen Stimme der Namensgeberin verschmilzt und sich zu einer Symbiose vermischt, die anfangs noch zurückhaltend und bisweilen sogar unauffällig erscheint, dann aber doch mit voller Wucht trifft - wobei Wucht hier auch nur im übertragenen Sinne zu verstehen ist.



Denn die meist langsamen Nummern holen sich ihre Intensität verstärkt über die repitativen Arrangements, deren hypnotische Effekte sofort um sich greifen. Nummern wie 'A Mare Called Night' oder 'Vilomah' benötigen gar nicht viele Inhalte, um sofort raumgreifend zu sein und die Atmosphäre zu verdichten, sie aber auch Stück für Stück zu verdunkeln. "Dheghom" versprüht daher gelegentlich auch die Vibes eines modernen Science-Fiction-Scores, geht dabei eher phantasische Wege und führt am Ende zurück in ein völlig entkleidetes musikalisches Setting, in dem die wenigen Komponenten so viel Kraft haben, als sei hier ein großes Orchester am Werk.



Die italienische Künstlerin hat ihren Auftrag verstanden, ohne dafür großes Spektakel generieren zu müssen. Die monumentale Ruhe von "Dheghom" ist erstaunlich packend, die tolle Stimme von KARITI vermittelt etwas wohlig Entspannes, und der allgemein sehr weltliche Klang führt zu einer meditativen Relaxation, deren erdender Effekt jederzeit willkommen ist. Selbstredend braucht es die entsprechende persönliche Stimmung, um sich hier vollkommen fallen zu lassen. Doch wie immer ist der Clou eben genau der, dass es auf "Dheghom" bei entsprechenden Voraussetzungen funktioniert!