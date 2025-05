Tolle Melodien, wenig Spektakel.

Zu den ganz Großen seines Faches hat KARFAGEN-Mastermind Antony Kalugin bis dato nie aufschließen können, dabei hat der ukrainische Musiker in den vergangenen zwei Dekaden zahlreiche Versuche unternommen, sich im Bewusstsein der europäischen NeoProg-Gemeinde eine gewisse Reputation zu schaffen. Die Fülle an Releases ist massiv, doch nicht jeder Silberling aus der Feder des Multiinstrumentalisten hat Kritiker und Fans gleichermaßen überzeugen können, so dass KARFAGEN auch nach 20 Jahren immer noch in Lauerstellung bleibt.



Ob "Omni" an diesem Umstand viel wird verändern können, bleibt abzuwarten, da sich das neue Konzeptwerk relativ unspektakulär an die bisherigen KARFAGEN-Releases anschließt, viele verträumte Melodien aufbietet, die Keyboard-Präsenz wieder in einen autoritären Rahmen rückt, dabei aber auch nicht vergisst, mit feinen Hooklines umgehend für den sofortigen Kickstart zu sorgen. Einziges Problem: Die harmonischen Gebilde, die "Omni" in den zehn neuen Stücken zeichnet, sind weitestgehend vertraute Ideengeflechte, mit denen die Band schon in der jüngeren Vergangenheit um Aufmerksamkeit gebuhlt hat und folglich auch nicht mehr sonderlich aufregend. Kalugin kann zwar so einiges mit seiner tollen Stimme kompensieren und lädt auch diesmal zu fantastischen Gesangslinien ein, doch während der Chefdenker im Vordergrund die Strippen zieht und sich um möglichst schlüssige Melodiebögen bemüht, geschieht im Background viel zu wenig, so dass sich die ersten Längen recht bald einschleichen - auch wenn das Songmaterial von "Omni" wirklich sehr kompakt aufbereitet ist.



Die aktuelle Veröffentlichung spiegelt das kleine Dilemma daher perfekt wider, in dem sich KARFAGEN seit Anbeginn der bandeigenen Zeitrechnung befindet: Tolle Melodien und hervorragende Vocals stehen recht unspektakulären Arrangements gegenüber und könnend das Ruder nie so ganz zugunsten euphorischer Reaktionen herumreißen. "Omni" ist ein weiteres, wirklich ordentliches Album geworden, aber den Platz in der ersten Reihe wird KARFAGEN auch diesmal nicht einnehmen können!