Thrashiger Power-Metal-Stoff aus dem Norden Afrikas.

Bereits zum dritten Mal grüßt JUGULATOR aus der algerischen Heimat und präsentiert sich diesmal entschlossener denn je. Nicht nur, dass die Herren ein neues Studioalbum fertiggestellt haben, sondern gleichzeitig warten auf "Imperator Insector" Alternativversionen zu allen acht Tracks, bei denen sich die Nordafrikaner von einigen befreundeten Musiker unter die Arme haben greifen lassen.

Musikalisch bewegt sich die Truppe heuer zwischen dem dezenten Thrash-Ansätzen jüngerer VICIOUS RUMORS-Platten, dem melodischen Fundament einer Combo wie BRAINSTORM und einigen klassischen Power-Metal-Ansätzen, die entfernt an ICED EARTH und METAL CHURCH erinnern - keine schlechten Voraussetzungen also, um ein deutlich US-Metal-geprägtes Album anzugehen. Leider verstrickt sich JUGULATOR aber gelegentlich etwas zu sehr in der ausladenden Darbietung des Midtempo-Riffings. Die Band streckt die Songs teilweise recht lang, kommt folglich aber auch nicht immer auf den Punkt, obschon die Voraussetzungen für gute Hooklines durchaus gegeben sind. Das groovige 'Bleeding Earth' jedoch ist im Finish relativ langweilig, und auch im ansonsten sehr guten 'Order The Invasion' hätte man zum Ende hin auf ein paar Wiederholungen verzichten können, um die Energie etwas kompakter zu bündeln.

Erbsenzählerei? Womöglich, allerdings muss "Imperator Insector" immer wieder leichte Abstriche machen, sei es nun hinsichtlich der Durchschlagskraft der Vocals, des manchmal nicht ganz so wuchtigen Sounds und eben bei der leichten Schieflage in der Balance der einzelnen Instrumente, da im Endmix ein sehr starker Fokus auf die Gitarren gelegt wurde. All dies sind aber durchaus Punkte, die man locker ausblenden kann, wenn man die teils fulminanten Soloeinlagen, die coolen Grooves und das allgemein sehr abwechslungsreiche Werk auf die Habenseite stellt. Denn auch wenn das internationale Spitzenformat noch nicht erreicht ist, sind die Algerier auf einem guten Weg, hier in Zukunft anzuknüpfen, da die Talente der Band unverkennbar sind. Hier und dort also noch ein Schippen draufpacken, dann sind ebenfalls benachbarte Acts wie ANTHRAX und TESTAMENT gar nicht mehr so weit weg!