Roh und verdorben - eine kurze, radikale Black-Metal-Attacke.

JORDSJUK wird in Insiderkreisen bereits als eine mögliche künftige Triebfeder im nordischen Black Metal beschrieben, doch diese Lorbeeren müssen sich die drei Musiker erst einmal verdienen. Das Material der ersten EP lässt aber wenig Zweifel daran, ob die Norweger dem etwas größeren Druck gerecht werden könnten - denn besonders für Liebhaber des jüngeren SATYRICON-Katalogs hat die Band einige Tracks am Start, bei denen der Rohkost-Feinschmecker sofort seinen Hunger stillen kann.

Dabei ist es ganz sicherlich keine Gourmetkost, sondern absolut puristischer, dreckiger und zielstrebiger herausgepeitschter Stoff, den JORDJUK auf "Ratner Pa Rot" anzubieten hat. Die vier Stücke des Premierenreleases galoppieren mit entsprechender Schärfe voraus, spritzen Gift und Galle und geben den Musikern direkt mal die Gelegenheit, ihre ganze Aggression richtig brutal auszukotzen. Stücke wie 'Siste Skanse' und 'Viva La Apocalypse' grölt man schon im zweiten Chorus mit, die thrashigen Gitarren treten derweil mächtig Ärsche, und der punkige Spirit, der dem Ganzen anheimwohnt, lässt wohlige Erinnerungen an jene Zeit aufkommen, als CARPATHIAN FOREST in dieser Szene noch ein Wörtchen mitreden konnte. Da braucht es dann auch keine näheren Umschreibungen oder Analysen mehr; hier gibt es einfach mit finsterer Miene richtig was aufs Fressbrett!

Und genau so hat man sich das bei den besagten Vorschusslorbeeren auch vorgestellt: In der Kürze der Zeit leistet JORDSJUK eine Menge Überzeugungsarbeit und weckt Hoffnungen auf den Beginn einer ganz neuen Welle dreckigen Black Metals aus dem schwarzmetallischen Zentrum der Macht. Eine gemeine Abfahrt, so verdorben sie auch klingen mag, die mal so richtig viel Laune macht!