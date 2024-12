Nicht nur für Weihnachts-Enthusiasten.

Wie alt die Prog-Dinosaurier um Flötenmagier Ian Anderson schon sind, wird einem bei der Tatsache bewusst, dass das 21. Studioalbum "The Jethro Tull Christmas Album - Fresh Snow At Christmas" schon vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde. Songs über Weihnachten oder die Wintersonnenwende entweder als Cover im einzigartigen Stil der britischen Folk-Progger oder als eigene Songs gab es bereits in den 70ern. Die Zusammenstellung aus dem Jahr 2003 enthält einen bunten Mistelzweig voller Neuarrangements in dieser Tradition, die vermutlich jedem TULL-Fan schon einmal irgendwo begegnet sind. Selbst die proggig-jazzige Interpretation von 'God Rest Ye Merry, Gentlemen' fügt sich nahtlos in die Sammlung der 16 Tracks ein. Hier besitze ich im Gegensatz zum Autoren der 2003er Rezension keine Allergie gegen Weihnachten. Der Stil JETHRO TULLs passt zu "meiner" Weihnachtsästhetik ganz wunderbar. Neben der meisterhaften Instrumentierung ist es sicherlich das warme Timbre Ian Andersons, das auch hier perfekt zur Geltung kommt.

Der Anlass dieser Besprechung ist aber nicht mein kalendarisch bedingtes Interesse an Flöten-Weihnachten, sondern die Wiederveröffentlichung eben dieses Albums. Da man die Scheibe nicht gerade auf den Grabbeltischen der kaum noch existierenden CD-Abteilungen der Republik findet, macht ein Re-Release natürlich Sinn. Als CD mit 16 Tracks ist das eine runde Sache, ob ich hier auch einen Dolby-Atmos-Mix (verantwortlich hierfür zeichnet PINEAPPLE THIEF-Chef Bruce Soord) brauche, ist für mich persönlich eher zweifelhaft. Da die Deluxe-Version aber neben den Original- und 2024-Mixes zwei Live-Konzerte enthält, würde ich es dennoch als lohnenswerte Anschaffung bezeichnen. Ich bin jedenfalls schon in Weihnachtsstimmung!