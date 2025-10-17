Heavy Metal ist pralles Handwerk.

Heavy Metal mit einer Menge furiosem sowie filigranem Shredding? Ja, das ist exakt der SToff, der in den letzten Monaten vorwiegend meine Playlist bestimmt hat. Nach dem fantastischen letzten Album von LIVEWIRE und der exzellenten Gitarrenarbeit bei den australischen HOPEFULs ist das aktuelle Album von JET JAGUAR definitiv ein weiterer bockstarker Beitrag zum saitenverliebten, gleichzeitig aber auch hymnischen Classic Metal. Das kann man schon mal festhalten, bevor man überhaupt mit entsprechenden Argumenten um sich wirft.



Letztgenannte müssen aber nicht lange auf sich warten lassen, denn die exquisiten Twin-Leads, die gelegentliche Annäherung an den etwas speedigeren Part der NWoBHM, die durchweg herrlichen Soli, die trotz ihrer Vielzahl niemals überstrapaziert wirken, und nicht zuletzt die formidablen Vocals von Mastermind Raiden sind als Grundlage so überzeugend, dass jede einzelne Nummer von "Severance" wie Butter durch die Ohren flutscht. Mit Hooklines geizen die Mexikaner derweil ebenfalls nicht, selbst die beiden Bonusnummern 'Call Of The Fight' und 'Hunter' sind heiße Aspiranten für das Live-Set des Quartetts, zumal die CHorus-Passagen auf Anhieb mitgesungen werden können. Wenn JET JAGUAR sich entscheidet, das Material mit dezenten Keyboards auszukleiden, ist hier keine abrupter Stilbruch zu erwarten. Im Gegenteil: Die Band konzentriert ihre instrumentalen Bombast-Fills auf das wesentliche und lässt lieber noch ein paar feine Shreds folgen, die bisweilen an den energiegeladenen Stoff von WINGS OF STEEL erinnern.



Man muss gar nicht weit ausholen, irgendwelche Parallelen bemühen oder zu tief in die Analyse gehen, denn "Severance" ist klassischer Heavy Metal wie er im Buche steht: episch, handwerklich grandios und in Sachen Performance ebenso phänomenal. Kollege Marcel hatte das Debüt seinerzeit bereits mit dickem Lob überschüttet. Die zwweite Scheibe im Bunde verdient nichts anderes und ist zum Abschluss der KIT-Saison auf jeden Fall noch auf dem Einkaufszettel zu notieren!