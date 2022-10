Deutsch-schwedisches Heavy Rock/Metal-Joint Venture in Bestform!

Fast drei Jahrzehnte sind vergangen seit der Veröffentlichung von "Inside Out" (1994), dem Debüt-Album von JADED HEART, das damals schon für einiges an Aufsehen in Melodic Rock-Kreisen sorgte. Mit Blick auf das hier zu würdigende Studioalbum Nummer 15 darf ich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Truppe um Gründungsmitglied und Bassist Michael Müller inzwischen zu den festen Institutionen der deutschen Heavy Rock/Metal-Szene gehört. Im Laufe ihrer Karriere hat die Truppe sich langsam aber sicher von AOR-beeinflussten Klängen hin zu knackig-frischen Melodic Metal-Sounds entwickelt und auf den letzten Alben eben diese beiden Elemente gekonnt miteinander vermischt - und zwar in wechselnden Anteilen. Ein Wendepunkt war dabei sicherlich der Ausstieg von Sänger Michael Bormann im Jahre 2004, der durch den großartigen Johan Fahlberg ersetzt wurde. Durch den Einstieg von Gitarrist Peter Östros zwei Jahre später wurde JADED HEART endgültig zum deutsch-schwedischen Joint Venture. Seither liefern die Jungs gleichbleibend hohe Qualität ab, auch wenn der eine oder andere der Bormann-Ultras das anders empfinden mag. Wie sieht es nun also mit "Heart Attack" aus? Kann das abgestumpfte Herz die Anhänger des melodischen Stahls auch mit diesem Angriff in seinen Bann schlagen?



Die Antwort lautet ganz eindeutig Ja! Ich würde sogar sagen, JADED HEART hat eines der besten Alben der Band-Geschichte vorgelegt. Das liegt zunächst mal daran, dass ich die Kombination der genannten Zutaten und Gewürze dieses Mal ganz besonders lecker finde. So muss eine Mischung aus Hardrock deutscher Schule und Melodic Metal schwedischer Machart klingen: frisch, hungrig und mitreißend. Die exzellente, punktgenaue Produktion der Scheibe unterstützt diesen Eindruck nachhaltig, das rockt fett nach vorne ohne Anbiederung an irgendwelche Trends und zaubert ein glückliches Lächeln auf das Gesicht des Rezensenten. Auch in Sachen Songwriting sammelt JADED HEART heuer viele Punkte. Wirklich schwache Momente sucht man vergebens, Hits dagegen gibt es einige. Heraus stechen der treibende Headbanger und 'Blood Red Skies' (Monster-Hookline!), natürlich der unwiderstehliche Titelsong und der Midtempo-Smasher 'Harvester Unknown' mit seinen großartigen Gesangsmelodien. Aber auch eine gediegenere, vielschichtige Nummer wie 'Descent' weiß sehr zu überzeugen. In der zweiten Halbzeit entwickelt JADED HEART nicht mehr ganz so viel Zug zum Tor, da werden auch mal bekannte Ideen und Motive recycelt, wie ich finde; man höre zum Beispiel 'It's About Time'. Zum Glück bekommen wir mit 'Midnight Stalker' zum Abschluss noch einen fetten Metal-Song mit Langzeitwirkung serviert, das ist wieder ganz großes Tennis!



Summa summarum ist "Heart Attack" also eine sehr feine, musikalisch hochwertige und schmackhaft verpackte Scheiblette geworden, die nicht nur schon bekennende Fans der Band unbedingt antesten sollten. Jeder, der eingängigen melodischen Heavy Metal mit saftigen Gitarren und edlen Gesangsmelodien auf hohem kompositorischen Niveau mag, ist bei JADED HEART genau an der richtigen Adresse. Well done, dudes!