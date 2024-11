Die Zusammenfassung des jüngsten Konzeptwerks.

Die Veröffentlichungspolitik im Hause IXION ist doch ein wenig merkwürdig, eigentlich aber auch relativ ärgerlich. Nachdem die französischen Düster-Progger nämlich ein dreiteiliges Konzept angekündigt hatten, dessen Schwerpunkte auf drei unterschiedlichen EPs veröffentlicht werden sollten, bietet die Band posthum auch das Gesamtwerk auf einem überlangen Longplayer an. Warum dann dieses üppige Vorspiel, wenn nur wenige Monate später auch die komplette Story auf einem einzigen Silberling veröffentlicht wird? Da darf man sich als Liebhaber des eigenwilligen Sounds dieser westeuropäischen Sonderlinge auch gerne hinters Licht gefühl führen.



An der Qualität des musikalischen Outputs ändert dies freilich nichts, zumal "Evolution" nun auch nicht das Schicksal der abrupten Endpassagen in sich trägt, sondern an den entscheidenden Stellen auch stimmungsvolle Fortsetzungen anbietet und diese Komplettversion mehr Sinn ergibt als die häppchenweise herausgegebenen Shortplays. So können die epischen Parts sich etwas länger strecken, finden auch im weiteren Teil des Albums eine Wiederaufnahme und schließlich eine Konklusion, wohingegen die verträumten Themen ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden und die vielen angedeuteten Spannungsbögen hier auch zu einem schlüssigen Ende finden. Ja, unterm Strich ist "Evolution" dann endlich auch rund, gerade im Hinblick auf die zunächst noch sehr losen Enden im zweiteiligen 'A Chimeric Dream' oder die Übergänge zwischen den Kapiteln, denen das unfertige Momentum nun endgültig genommen wird.



Die Verschmelzung von epischen Doom-Parts und progressiven, minimalistisch instrumentierten Soundscapes ist letztlich sehr gut gelungen und bringt IXION auf jeden Fall nach langer Geduldsprobe auf eine andere, höhere Stufe, und insofern haben sich die Mühen hier auch bezahlt gemacht. "Evolution" ist der erste Release, der eine bedingungslose Empfehlung erhält und die tatsächliche Klasse dieser Truppe erstmalig auch zum Ausdruck bringt. Dennoch: Hätte IXION direkt das ganze Programm geliefert, wäre das ein wenig fanfreundlicher gewsesen. Aber egal in welcher Reihenfolge man sich den Dreiteiler nun zu Gemüte geführt hat, wird man wissen, dass sich die Investition gelohnt hat.