Ein Brett von einem Album!

Es ist nicht gerade üblich, dass eine Band mit einem solch dreckigen Absatz ein Vierteljahrhundert in der ihr eigenen Szene überlebt. IRON MONKEY ist längst zu einem Pseudonym für räudigen, fiesen, einfach gemeinen Sludge-Sound geworden und hat in den vergangenen Jah(zehnt)en so manchen Act überdauert. Auf das Altenteil wollen die Brutalos aus Nottingham aber keinesfalls, dafür steht die Truppe immer noch viel zu sehr im Saft. Und mehr noch: Man hat das Gefühl, dass IRON MONKEY von Album zu Album noch heavier und krasser tönt - ein Einblick in "Spleen & Goad" könnte keine besseren Erkenntnisse bringen!

Die Briten machen sich auf, den Königen des dreckigen Riffs, namentlich CROWBAR, mit ganz klaren Statements den Kampf anzusagen, und wenn man lediglich das Anfangstrio des neuen Albums als Maßstab für diesen unbewussten Affront nimmt, darf man IRON MONKEY in Sachen endgültige Wachablösung tatsächlich keine schlechten Chancen einräumen. Speziell der alles niedermähende Opener 'Misanthropizer' ist ein Brecher vor dem Herren, vokaltechnisch fulminant und nachdrücklich in Szene gesetzt und von Gitarrenwänden gezeichnet, die für den Augenblick auf MASTODON-Niveau durch die Boxen knallen. 'Concrete Shock' und 'C.S.P.' knüpfen sofort an dieser Stelle an, zeugen von einer unbändigen Entschlossenheit und bringen "Spleen & Goad" so richtig auf Kurs.

Und IRON MONKEY lässt nicht locker, steigert das Intensitätsmomentum sekündlich, schafft es aber zwischen all den brachialen Sludge-Abrissen auch mal kurzzeitig auszubrechen und mit 'Rat Flag' einen genialen Punker auszupacken, dessen Angriffslust nicht weniger markant ist als die brutale Show in den übrigen acht Stücken. 'Lead Transfusion' und 'The Gurges' fahren die Ernte dann mit reichlich Gewinn ein und gestalten das Finish der neuen Scheibe genauso radikal wie den Beginn. Das will erst einmal verdaut werden!

Bei manchen Aussagen ist sicherlich Vorsicht geboten, doch ich will an dieser Stelle so weit gehen und behaupten, dass IRON MONKEY mit diesem unmenschlich brutalen Offensivschlag die Diskografie um den stärksten Beitrag erweitert. "Spleen & Goad" ist ein Manifest der Brutalität und gerade wegen des bisweilen rockigen Grooves auch ein Ausbruch aus dem üblichen Sludge-Konsens. Sollte man mit diesen Nummern die Bretter entern, dürfen wwir uns alle auf einen maximalen Abriss freuen!