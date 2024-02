Der Old-School-Spaß geht weiter!

Die Spanier IRON CURTAIN kenne ich seit Jahren, sie sind im Underground zwar keine außerordentlich große Nummer, ziehen aber seit dem Debüt-Album 2012 ihren Stiefel knallhart durch. Auf "Savage Dawn", dem fünften Studio-Album, gibt es business as usual, und das ist auch gut so.



Bei mir läuft das Album seit Tagen durch, macht durch die Bank Spaß und orientiert sich klar an den guten alten Achtzigern. Speed Metal, NWoBHM, Teutonenstahl - die Einflüsse sind eindeutig. Das ist quasi NWoTHM in Reinkultur, nicht weit weg von ENFORCER oder AMBUSH, aber noch sehr rauh, trotz der langjährigen Erfahrung. Das verwundert nicht, schließlich sind die Jungs beim Qualitätslabel Dying Victims gelandet. Wer auf unpolierten Metal steht, der roh ist und klar in der Tradition des Genres verwurzelt ist, der wird dort ja immer wieder fündig. Das Artwork lässt einen zwar eher an SAVAGE GRACE oder ABATTOIR denken, aber auch RAVEN, IRON MAIDEN oder ACCEPT stecken in diesem Sound. Weitestgehend werden die Songs rabiat durchgeholzt, ohne das sonderlich gebremst wird. Die Band würde einen super Opener für das "Trveheim"-Festival geben, aber etliche der Songs kann man auch problemlos in der Old-School-Metal-Disko auf einer "Keep-it-True"-Festival-Afterparty einbauen. Die völlig überragenden Hits, die alles überstrahlen, sucht man auf "Savage Dawn" aber leider vergeblich. Trotzdem wird das Album sicher in meine Sammlung wandern, und jeder traditionsbewusste Metaler sollte das Album zumindest mal auf dem Radar haben.



Die Produktion ist druckvoll, aber nie anstrengend "modern", instrumental ist alles im grünen Bereich. Gute Scheibe!



Anspieltipps: Gypsy Rocker, Rattlesnake.