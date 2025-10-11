IRK - The Seeing House

The Seeing House

Genre:
Noise Rock / Mathcore
∅-Note:
6.00
Label:
Nefarious Industries
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Idiot Plot
    2. Toothache In Prison
    3. Eating All Of The Apple
    4. The Finer Things In Life
    5. Lifetime Achievement Award
    6. The Great Wasp Of Reluctance
    7. Abraxas Casino
    8. My Life In Bins
    9. Love Is A Windsock
    10. Wedding, Berlin

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

