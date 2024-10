Der Nachfolger von "Seventh Star".

Nachdem BLACK SABBATHs "Seventh Star" eigentlich ein Soloalbum von Tony Iommi war, von der Plattenfirma aber lieber unter dem berühmten Bandnamen veröffentlicht wurde, markieren die "Dep Sessions" aus dem Jahr 1996 im Grunde genommen den zweiten Soloausflug des britischen Riff-Gottes. Ebenfalls mit Glenn Hughes am Mikro, kam es aber erst 2004 zur offiziellen Veröffentlichung der zuvor nur in Bootleg-Klang erhältlichen Musik. Die zeitlose Qualität, die immer durchscheint, wenn Iommi und Hughes zusammen Musik machen, hat auch Kollege Martin vor 20 Jahren schon erkannt. Wie auch das 2005er Album "Fused" ist diese Platte in den letzten Jahren nur teuer erhältlich gewesen, weshalb eine Neuveröffentlichung längst überfällig war.

Auf CD und erstmals Vinyl gibt es nun die vor beinahe dreißig Jahren komponierten Songs, auf den ursprünglich der frühe PRIEST-Drummer Dave Holland Schlagzeug gespielt hatte, ehe Iommi die Schlagzeugspuren nach dessen Verurteilung von Jimmy Copley neu einspielen ließ. Dass der Zahn der Zeit unnachgiebig an der Musikindustrie nagt, wird nicht nur durch die beiden inzwischen verstorbenen Schlagzeuger deutlich, sondern auch die Schließung der "DEP International Studios" in Birmingham ist mittlerweile eine weitere Fußnote in der bewegten Geschichte dieses Albums. Reichlich Material, das man wunderbar in Liner Notes hätten unterbringen können, würde es denn welche geben ...

Anspieltipps: Fine, From Another World