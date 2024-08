Iberische Boshaftigkeit im Quadrat.

Wer sich schon mal gepflegt auf den Release des neuen GOD DETHRONED-Albums eingrooven will, ist bei INTOLERANCE definitiv an der richtigen Adresse. Die spanische Todesblei-Kapelle mag zwar nicht ganz so einprägsame Hymnen komponieren wie das niederländische Urgestein, doch im Hinblick auf das infernalische Riffing, die wunderbare Vermengung von Uptempo-Attacken und Doom-Passagen und die Verwendung der Leads ist die Band ganz sicher eine lohnende Alternative. Zumal das Material von "Waking Nightmares Of An Endless Void" keine echten Schwächen zeigt.



Die neue Platte der Iberer startet mit einem dämonischen Intro, das flugs in die erste Vollgas-Offensive übergeht, deren straighte Attitüde umgehend überzeugt. Zwar wird in 'Fade Into Oblivion' gelegentlich auch rumpelig gepoltert, doch die Riffs sind messerscharf, die Growls holen den Zuhörer mit reichlich Entschlossenheit ab, und wenn die Sägen sich von den Drums komplett niederscheppern lassen, ist sofort das Bewusstsein dafür geweckt, dass auf "Waking Nightmares Of An Endless Void" keine Gefangenen gemacht werden. Je weiter man anschließend in das neue Werk eintaucht, desto vielschichtiger präsentiert sich INTOLERANCE auch. Angefangen beim abwechslungsreichen 'The Dark Forest', dessen Solopart einen richtig geilen Kontrast aufwirft, über das fast schon epische 'Hand Of Glory', dessen schleppende Akkorde wohl die größte Nähe zur oben genannten Legende kreiert, bis hin zu rasanten Old-School-Abfahrten wie 'Devourer Of Worlds' und 'Spontaneous Selfawareness Of The Void', in denen diese bösartige Stimmung wohl am deutlichsten durchschlägt. Freunde schwarz gefärbter Todesblei-Noten sollten spätestens hier nicht mehr ruhig sitzen können.



Und so kann man sich am Ende eigentlich nur wiederholen und ein weiteres Mal auf den hochwertigen Katalog von Godz Ov War verweisen. Mit INTOLERANCE hat das polnische Label eine weitere Granate im eigenen Stall, die auf ihrem aktuellen Release auch bedingungslos zu liefern weiß. Beide Daumen hoch für "Waking Nightmares Of An Endless Void"!