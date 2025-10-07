Cooler Krach, anstrengender Gesang - nicht die beste Kombi.

Man muss schon eine ziemliche Affinität zu lärmigen Klängen haben, um eine Scheibe wie "How I Fell In Love With The Void" halbwegs liebgewinnen zu können - und selbst dann ist beileibe nicht sichergestellt, dass man die aktuelle Scheibe von INTERCOURSE wirklich genießen wird. Es ist dabei nicht einmal das Songwriting oder der rein musikalische Output, an dem sich die Geister scheiden werden, sondern der recht anstrengende Sprechgesang, den die Band gewählt hat.



Frontmann Tarek mag zwar mit seiner eigenwilligen Performance aus verzweifeltem Shouting und eben jenen eingesprochenen Passagen direkt ein Alleinstellungsmerkmal mitbringen, doch die hier gewählte Form der Individualität ist für den Output nicht sonderlich gewinnbringend und letztlich in vielen Nummern auch der klare Störfaktor, der "How I Fell In Love With The Void" umgibt.



Die heftigen Hardcore-Eruptionen, die coolen Noise-Rock-Grooves und der metallische Unterton sind ansonsten sehr straight ausgearbeitet und auch immer wieder auf den Punkt gebracht. Eine gewisse chaotische Note gehört natürlich auch dazu, aber auf "How I Fell In Love With The Void" hat man in keinem Augenblick das Gefühl, die Band würde die Kontrolle aus der Hand geben oder gar ins totale Chaos abdriften, und das hat sie definitiv nicht mit allen Kollegen dieser Sparte gemein.

Doch die vielfältigen Ansätze in den zehn neuen Kompositionen mit all ihren experimentellen Gehversuchen kicken dennoch nur bedingt, weil das störende Element nicht gänzlich verschwindet. Zwar gibt es in der Mitte des Albums einige Parts, in der auch Tarek die Energie seiner Kollegen aufnimmt. Doch wenn er selbst den Schwung rausnimmt und nicht mehr wirklich singt oder brüllt, leiden die Songs recht stark und machen keine große Freude.



INTERCOURSE hat die Veranlagung zu einem tollen Noise-Rock-Release, muss aber definitiv noch an der vokalen Performance schrauben, um hier auf Kurs zu kommen. "How I Fell In Love With The Void" ist sicherlich noch nicht das Highlight, das die Band abgestrebt hat.