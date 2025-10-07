INTERCOURSE - How I Fell In Love With The Void

How I Fell In Love With The Void

Genre:
Noise Rock
∅-Note:
6.00
Label:
Brutal Panda Records
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Ballad Of Max Wright
    2. Another Song About The Sun
    3. Zoloft And Blow
    4. Unsuccessfully Attempting To Parse Nightmare From Reality
    5. Slightly Less Than A Feeling
    6. Cadaver Resume
    7. Running A Cemetery Without A License
    8. Cryptid Divorce Court
    9. I'm Very Tired Please Let Me Die
    10. Family Suicide Gun

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

