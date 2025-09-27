Hits ohne Ende - Pathos inklusive.

Melodien können sie, die Jungs aus dem Saarland, das haben sie vor zwei jahren schon auf "Therapy Of Melody" schon sehr offensiv propagiert, und daran ändert sich auch auf "Sick" nicht viel. Allerdings muss man auch diesmal wieder die zahlreichen Hooklines in Relation zum ziemlich polierten Sound setzen, den INDECENT BEHAVIOUR auf "Sick" fährt. Da hat die Band inzwischen eine Grenze erreicht, die sie künftig besser nicht überschreiten sollte, wenn man tatsächlich noch als Punk-Rock-Combo bewertet werden mag.



Aus der Vorliebe für leicht verdauliche Kost hat die Truppe in der Vergangenheit sicherlich keinen Hehl gemacht, so dass die meist poppigen Singalongs in den zwölf neuen Kompositionen auch wenig überraschend kommen. Doch wenn die begleitenden Keyboards mindestens genauso präsent sind wie die Gitarren und man so manchen Chorus arg schematisch aufbaut, gibt es an der einen oder anderen Stelle sicherlich Redebedarf, weil man eigentlich nicht möchte, dass INDECENT BEHAVIOUR nur als eine Band von vielen abgestempelt wird. Denn dafür haben die Jungs einfach zu viel Talent und Potenzial.



Die Realität ist jedoch, dass eine Platte wie "Sick" eher den schnellen Hit als den langfristigen Dauerbrenner sucht und sich nicht selten viel zu pathetisch präsentiert. Eine Nummer wie 'I Fell In Love Every Weekend' beispielsweise sorgt mit einem zuckersüßen Refrain für einen klebrigen Ohrwurm, ist aber dennoch so dick aufgetragen, dass der Rock & Roll-Charakter des Materials völlig verloren geht. Diesen Effekt erlebt man auf "Sick" leider viel zu häufig, denn einprägsame Parts gibt es noch und nöcher, doch der Verschleiß kündigt sich schon sehr bald an, weil einige Strickmuster zu leicht durchschaubar sind. Für den Moment ist das sicherlich effizient, auf lange Sicht scheint die Platte jedoch schnell wieder vergessen zu sein.



Keine Frage: INDECENT BEHAVIOUR verführt mit melodischem Songwriting und Hits am laufenden Band. Der kitschige, manchmal poppig aufgeblähte Inhalt ist aber dennoch ein Stolperstein, der den Herren in der Punk-Rock-Community nicht alle Türen öffnen wird!



