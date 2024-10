Eine Verneigung vor den Großmeistern des italienischen Horrorkinos.

Die Meister des klassischen italienischen Horrorkinos wurden in der extremen Metal-Geschichte schon mehrfach zitiert und auch gerne als Inspiration für einzelne Hommages genommen, die sowohl den aktiven Akteuren und Regisseuren galten, als auch den verschiedenen Kategorien, wie etwa dem Giallo. Die Herren von IN VISCERO haben dem cineastischen Kult hingegen direkt ein ganzes Album gewidmet und vier Dekaden des finsteren Stiefelkinos noch einmal Revue passieren lassen, um sich die nötigen Eingebungen abzuholen, die für ein solches Unterfangen erforderlich sind.



Musikalisch ist diese Ehrerbietung jedoch weitaus weniger finster, als man es bei der Betrachtung des tollen Artworks oder der Wahl der Songtitel vermuten könnte. Das ungarische Trio ist sehr stark im klassischen Death Metal skandinavischer Machart verwurzelt und bedient hier vor allem die Einflüsse aus dem etwas melodischeren Segment, hat sich aber offensichtlich auch mit ENTOMBED und Konsorten eingiebig beschäftigt, zumindest was die abwechslungsreiche Inszenierung des neuen Materials anbelangt. IN VISCERO bieten nämlich absolut kein Material von der Stange, sondern variables, manchmal tonnenschweres Todesblei mit deutlicher Old-School-Neigung und Gitarrensounds, die man entfernt bei UNLEASHED und etwas konkreter bei DISMEMBER lieben gelernt hat. Vor allem die Leadgitarren übernehmen auf "Italia Violenta" eine ganz besondere Rolle, gestalten im Hintergrund einige tolle Arrangements und Soli, während an der Front mit leicht thrashigen Einflüssen derbe gemörtelt wird.



Doch was IN VISCERO irgendwie besonders macht, ist die Art und Weise, wie die Band die Spannungskurven der acht Kompositionen einfängt. Hier wird nicht einfach nur nach bekanntem Strickmuster und schon gar nicht mit Tempoüberschuss gebolzt, sondern teils sogar progressiver Stoff mit starken Breaks und sehr wechselhaften Stimmungen produziert. Dies sorgt zwar am Ende dafür, dass auch die etwas melodischeren Passagen nicht zwingend eingängig sind, klärt aber auch die höheren Ansprüche, die das Trio verfolgt.



Es ist vielleicht kein typischer Tribut an die Heroen des italeinischen Kinos, weil das Horror-Feeling auf "Italia Violenta" kaum präsent ist, doch das neue Album dieser Ungarn bietet definitiv spannenden, vielseitigen und hörenswerten Death Metal, der mit einer Fülle von außergewöhnlichen Fragmenten absolut zu überzeugen weiß.