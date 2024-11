Hellenischer Black Metal mit vielen Aha-Momenten.

Thematisch betrachtet steht IGNOMINOUS sicherlich ausschließlich für die schwarzen Künste. Die 2020 in Thessaloniki gegründete Combo beschäftigt sich vorwiegend mit Okkultismus und hat diesbezüglich zu Beginn des Jahres auch schon eine vielversprechende Single ins Rennen geschickt. Inzwischen haben die drei Griechen genügend Stoff für eine komplette Platte gesammelt, die sich aber stilistisch nicht immer an die ganz puristischen Gepflogenheiten des Black Metals hält. Gerade zu Beginn kokettiert die Truppe auch gerne mal mit etwas ungestümeren, recht chaotisch anmutenden Death-Metal-Arrangements, schüttet damit aber auch zusätzliches Salz in die Suppe, die letztendlich in Form von "Dawn With No Light" wohlbekömmlich in den verwöhnten Magen gelangt.



Zunächst einmal fällt jedoch auf, mit wieviel Aggression und Leidenschaft die drei Herren bei der Sache sind. Die Entschlossenheit tönt mit jeder Note mit, und auch wenn es mal etwas rumpeliger wird oder die Band sich in ihren wiederkehrenden Attacken zu überschlagen droht, spürt man die großen Ambitionen, die IGNOMINOUS hier an den Tag legt. Das alleine schafft schon einmal mächtig Eindruck. Doch "Dawn With No Light" kann und will nicht nur von den orkanartigen Offensiven zehren, die der neue Output sicherlich von Zeit zu Zeit in Hülle und Fülle ausschüttet. Je weiter man in die Sache eintaucht, desto düsterer färbt sich auch das atmosphärische Setting der zehn Songs, desto größer wird auch die Affinität zum skandinavischen Black Metal und desto intensiver verschmelzen auch die pure Boshaftigkeit und der melodische Unterbau des Materials.



'Synirmos', 'Apostrophe' und 'Aurora Borealis' entzünden den bestehenden Funken immer wieder von Neuem, kreieren hier und dort auch einprägsame Passagen, bleiben jedoch wütend und infernalisch in ihrem eigentlichen Ausdruck. Oder kurz gesagt: So kann und darf man melodischen Black Metal gerne immer zelebrieren. Doch erst auf der Zielgeraden macht sich IGNOMINOUS für einen kurzen Augenblick unsterblich und präsentiert mit der bereits angesprochenen Auskopplung 'The Dawn With No Light' eine der stärksten finsteren Hymnen des gesamten Kalenderjahres. Yes, genau so wollen wir das hören!



Auch eine Scheibe wie "Dawn With No Light" wollen wir genau so erleben, ereignisreich, abwechslungsreich und reich an finsteren Emotionen. Mit ihrem Debüt hat IGNOMINOUS hier ein klares Zeichen gesetzt und trotz des etwas hektischen Starts voll und ganz überzeugt!