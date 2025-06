All The Blood Spilt EP - The Top Floor Live Sessions

All The Blood Spilt EP - The Top Floor Live Sessions

Ambitionierte Jungspunde aus Göteborg.

Als sich diese Band 2021 zusammentat, waren die jüngsten Mitglieder gerade einmal 14 Jahre jung. Mittlerweile ist das Quintett aber nicht nur auf dem Papier reifer geworden, sondern offenbar auch spieltechnisch. Schließlich ist die Formation im Moment damit beschäftigt, ihr Debütalbum einzuspielen, und konnte dafür keinen Geringeren als AT THE GATES-Gitarrist Anders Björler als Gast gewinnen. Mal schauen, was da auf uns zukommt.

An Motivation mangelt es der Truppe jedenfalls nicht. Emsig und ambitioniert sind die Burschen aus Göteborg schon seit ihren ersten Gehversuchen als HOSTILIA. Schließlich kann der Fünfer inzwischen neben drei Digital-Singles auch schon zwei EPs vorweisen. Die zweite, die seit mehreren Monaten als CD, Vinyl und in digitaler Form zu haben ist, entstand, wie es der Titel verrät, zum größten Teil in den in ihrer Heimatstadt gelegenen "Top Floor Studios" unter der Ägide von Jacob Herrmann. Ebendort wird nun auch der Longplay-Erstling eingetrümmert, wobei es durchaus denkbar ist, dass die ersten drei Nummern der vorliegenden EP erneut Verwendung finden.

Nachvollziehbar wäre es, denn auch wenn längst noch nicht alles perfekt klingt, machen diese Jungs ihre Sache ordentlich. Denn auch wenn die Tracks phasenweise noch ein wenig wackelig klingen, macht HOSTILIA verdammt viel durch regelrecht ansteckende Spielfreude und Hingabe wett. Motiviert geht es der Fünfer zwar auch in 'Wrathchild' an, die an den Schluss gestellte IRON MAIDEN-Coverversion zeigt den Schweden dann aber doch sehr deutlich die Grenzen auf. Allen voran Sänger Tim Angelini wirkt dabei schwer überfordert; da kann selbst die Energie, die er bei diesem Live-Mitschnitt auf die Bretter legt, nicht viel ändern. Hätte also nicht zwingend sein müssen.

Ansonsten gibt HOSTILIA aber eine ganz ordentliche Figur ab. Der griffige Thrash Metal mit dezenter Death-Metal-Legierung kommt jedenfalls druckvoll und dynamisch aus den Boxen.