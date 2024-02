Symphonic Metal auf Abwegen - sehr angenehm!

"A Knight's Tale" ist bereits der dritte Silberling dieses in Athen gegründeten Sextetts, und obwohl die Vorzeichen schon einige Warnungen ausstoßen, muss man HORRORGRAPHY durchaus dazu gratulieren, ein unterhaltsames, vielseitiges und vor allem spannungsgeladenes Album zusammengestellt zu haben.



Schlechte Vorzeichen seien deshalb noch einmal explizit erwähnt, weil mythische Themen in einem symphonischen Female-Fronted-Kontext meistens nur das übliche bombastische Einerlei ohne echtes Format bieten, doch diese Anfangshürde übersteigen die Griechen sogar mit einigem Abstand. Zwar gibt es auch eine Menge Dramaturgie und Theatralik, aber die Mischung aus älterem Gothic Metal, vereinzelten Elementen aus dem Fundus solcher Acts wie CRADLE OF FILTH und modern inszeniertem Pomp, funktioniert über weite Strecken richtig gut, weil sich HORRORGRAPHY vornehmlich am eigentlichen Konzept entlanghangelt und dieses nicht um einen Wust aus aufgeblähten Keyboard-Arrangements und metallisch unterlegter Oper zusammenbaut. Manchmal fühlt man sich sogar an das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA erinnert, vor allem wenn es um die Dynamik in den Gesangsspuren und die gelegentlich cineastisch anmutende Atmosphäre geht, die auf "A Knight's Tale" Stück für Stück und gleichzeitig elegant aneinandergereiht wird.



Dass am Ende der Glanz ein wenig leidet, liegt einzig daran, dass die Story zwischendurch einige Lücken hat und die Hellenen ab und an die Spannung durch ein kurzes Interludium wie 'Fate' unterbrechen. Gerade am Höhepunkt der Dramaturgie erfolgt ein leichter Einschnitt, der mit fantastischen Nummern wie 'Under The Sun' und 'The Morning Gray' hervorragend ausgekontert wird, aber dennoch das Gesamterlebnis minimal ankratzt.



Ansonsten ist "A Knight's Tale" eine prächtige Antithese zum üblichen Konsens im symphonischen Metal. HORRORGRAPHY hat ein paar feine Horrorgeschichten im Fundus und ist absolut dazu in der Lage, diese auch passend und stimmungsvoll zu vertonen!



Anspieltipps: The Morning Gray, Destiny