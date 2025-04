Starke Songs, wenig Neues.

Obschon ich mir ziemlich sicher bin, dass einige der hier angebotenen Widerhaken sich etwas unnachgiebiger in meinen Gehörgängen verkantet haben, bleibt doch die Erkenntnis, dass "Hell Is Home / Home Is Good" nichts zwingend Neues bringt. Der neue Silberling der österreichischen Metalcore-Combo HOPE TILL DECEMBER versteht sich zwar prima darauf, deftige Breakdowns mit einprägsamen Melodien zu kombinieren und dazu auch einen Schuss Modern Metal draufzupacken. Aber wenn man in Summe schaut, inwieweit sich die Truppe von der internationalen Konkurrenz zumindest inhaltlich distanzieren kann, bleibt die ernüchternde Erkenntnis, dass hier zumeist nur aufgewärmt wird - wenn auch auf einem durchaus ansprechenden Niveau.



HOPE TILL DECEMBER hat jedenfalls viele passende Argumente parat, wenn Spreu und Weizen sich trennen müssen. Eine durchweg aggressive Stimme, die auch in den melodischen Parts ihren Mann steht, eine organische, druckvolle Produktion, exquisite Rhythmusarbeit und ebenfalls ein paar ansprechende Sägen, die zwar keine frischen Statements liefern, an der Basis aber dennoch überzeugen können. Auch die Refrains sind in der Regel prima, bleiben kleben, manchmal auch mit Unterstützung der Gangshouts, die gerade zur Mitte des Albums immer mal wieder Präsenz zeigen.



Doch bei allen guten Eigenschaften und der Fülle an starken Singalongs, kann "Hell Is Home / Home Is Good" am Ende des Tages nicht darüber hinwegtrösten, dass HOPE TILL DECEMBER keine wirklich originellen Ideen entwickelt. Das Rad neu erfinden, nein, das muss die Truppe ganz sicher nicht, aber zumindest der eine oder andere eigenständige Funke könnte gerne am Start sein, um mit dem anständigen Material auch direkt einen Flächenbrand zu kreieren. Metalcore-Liebhaber mit Hang zu melodischen Songstrukturen werden definitiv zufrieden sein, da technisch und handwerklich nichts auszusetzen ist. Der Gedanke jedoch, das alles schon zu oft gehört zu haben, überschattet diese zweifelsfrei gutklassige Produktion.