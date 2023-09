Solider Melodic-Deather aus dem Zentrum des Kriegsgebiets.

Wie geht man damit um, wenn das eigene Heimatland von einem Krieg heimgesucht und vom Nachbarland Russland überfallen wird? Im Falle von HISTORIAN lautet die Antwort: Man verarbeitet den traumatischen Alltag in Form von Musik und erschafft aus dem schrecklichen Geschehen immerhin noch musikalisch Schönheit. Aufgenommen wurde das Debüt des Fünfers dabei im vergangenen Jahr in Kiew und präsentiert uns acht Songs, die sich lyrisch mit dem Widerstand der Urkainer und Urkainerinnen auseinandersetzen. Und auch der Titel "Total Resistance" und das finstere Artwork sind natürlich massiv von der aktuellen Situation geprägt.



Musikalisch fühlt sich das Quintett auf dem Erstwerk ganz offensichtlich im Geiste mit Göteborg und primär der schwedischen Todesstahl-Szene verbunden. So kann man die Musik primär im Melodic Death Metal verorten, wobei insbesondere härtere Vertreter wie AMON AMARTH hörbar ihre Spuren im Bandsound hinterlassen haben. Ebenso fallen mir AT THE GATES und auch das IN FLAMES-Frühwerk als Referenzen ein, denn schon ab den eröffnenden Tönen von 'Bloody Sunrise' (das kurze 'Intro' lassen wir hier einmal außen vor) ist klar hörbar, dass die Ukrainer ihren Todesstahl zwar melodisch, aber eben auch rasant und knüppelhart mögen. Eine gute Portion Brutalität wird dabei auch von den tiefen Growls von Fronter Yevhen Ivanenko beigesteuert, während die Gitarrenfraktion um Oleksandr Romanchenko und Shengur dafür sorgt, dass dem brutalen Riffgewitter auch die nötige Portion Melodie verpasst wird.



So weit, so gut, doch trotz einer Zutatenliste, die eigentlich perfekt auf meinen Musikgeschmack zugeschnitten ist, will "Total Resistance" bei mir einfach nicht so recht zünden. Das Problem ist recht schnell ausgemacht, denn die Melodien haben einfach noch zu selten die Ohrwurm-Qualitäten, die von den musikalischen Vorbildern regelmäßig aus dem Ärmel gezaubert werden. Dazu kommt ein eher dumpfer Sound, der gerade bei der Einbettung der Lead-Gitarren noch deutlich Verbesserungsbedarf hat, dafür aber mit einem sehr guten Drumsound und einem herrlich wummernden Bass daherkommt. Dass aber durchaus noch deutlich mehr Potential im Fünfer steckt, zeigen einige vereinzelte Höhepunkte, die mich doch aufhorchen lassen. 'Apocalypse Now' etwa ist eine wunderbar thrashige Abrissbirne, die keine Gefangenen macht, und 'Inhale' zeigt, dass die Jungs, sobald die Hooklines sitzen, auch locker echte Melo-Death-Banger schreiben können, die jede Menge Freude machen.



Mit meinem Fazit tue ich mich schlussendlich dann auch etwas schwer. Zum einen habe ich höchsten Respekt vor HISTORIAN, einfach ob der Tatsache, dass sie trotz der katastrophalen Lage in ihrem Heimatland die Energie gefunden haben, ein so aufwändiges und handwerklich gut umgesetztes Album aufzunehmen. Lässt man das aber außen vor, dann ist "Total Resistance" eben musikalisch nur solider Genre-Durchschnitt, weshalb ich auch nur auf 6,5 Zähler komme.