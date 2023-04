Es geht weiter...

Ihr wollt euch Thrasher nennen und habt weder das geile "Raging Violence"-Debüt noch das kongeniale "Hate, Fear And Power"-Zweitwerk im Regal stehen? Dann wird es allerhöchste Zeit, sich diese beiden Perlen des Crossover Thrashs zu besorgen und sich von Katon und Co. komplett die Rübe wegsprengen zu lassen. Jahrelang nicht mehr greifbar, sind die ursprünglich 1985 und 1986 veröffentlichten Frühwerke von HIRAX endlich wieder als Vinyl verfügbar und warten nur darauf, euch zum Wohnzimmer-Moshpit, zur Flur-Wall-Of-Death und zum Küchen-Stage-Diven zu bewegen. Und Herrgott im Himmel, hat vor allem "Hate, Fear And Power" Hummeln im Arsch!



Zugegeben, bei einer mageren Spielzeit von 16 Minuten von einem Album zu reden, ist schon recht fragwürdig, doch auch diese knapp viertelstündige Lesson In Violence gleicht einer absoluten Abrissbirne, macht vom Fleck weg her Spaß und bildet mit dem wahnsinnigen Debüt ein akustisches Duo Infernale, das sich gewaschen hat. Ein Blick auf das von Hillarie Jason fotografierte und restaurierte Original-Artwork und ein Lauschangriff auf den von Nick Townsend frisch remasterten Klang genügen, um sich zumindest kurz der HIRAX-Manie mit 'Blind Faith', 'Lightning Thunder' oder 'The Last War' hinzugeben.



Der noch auf "Raging Violence" trommelnde John Tabares verließ nach dem Debüt die Band und wurde durch Eric Brecht, den Bruder von Kurt Brecht (D.R.I.) an der Schießbude ersetzt, um gemeinsam mit Katon, Scott und Gary das Zweitwerk 1986 einzuprügeln. Und dieses ist trotz der mauen Spieldauer ein Brett vor dem Herrn, noch schneller, intensiver und wahnsinniger als das Debüt.



"Hate, Fear And Power" ist Thrash Metal in Reinkultur, auf den Punkt gebracht, keine unnötige Note, sondern rasant, rübenspaltend und unerbittlich. Und als 150g colorierte Schallplatte macht "Hate, Fear And Power" vor allem in Kombination mit dem Ursprung allen, geilen Übels "Raging Violence" auch 2023 mächtig Spaß! Was wohl aus HIRAX geworden wäre, wenn die berühmt berüchtigten Spannungen zwischen Band und Label und Bandmitgliedern untereinander nicht nach "Hate, Fear And Power" das HIRAX-Schiff vorerst zu Bruch gegangen wäre…