Vielversprechende erste EP, die Lust auf mehr macht.

Das Quintett HELL & THEN aus dem wunderschönen Gubbio in Umbrien hat auf seine erste EP, die zunächst nur in digitalem Format erhältlich ist, vier abwechslungsreiche Songs gepackt. Die Grundausrichtung ist keyboardlastiger AOR im Stil der 80er mit Anteilen von Glam und Classic Rock.



Vor allem die eingängige Single 'Burden On Me' weiß schon beim ersten Durchgang zu gefallen. Songschreiberische Qualitäten beweist die Band gleich mit diesem ersten Stück, bei dem vor allem die gefühlvolle Gitarrenarbeit von Niccolò Moscatelli auffällt. Isabella Nutis Stimme passt auch sehr gut zu den vier Tracks - natürlich, nie überzogen und immer songdienlich. Bei 'Wild Hot Night', einem klassischen Stampfer, ist der Glam-Faktor am deutlichsten ausgeprägt. Der Gute-Laune-Song 'Curtains Close' klingt mit seinem melodischen Chorus ein wenig nach modernem Melodic Rock aus Schweden, 'Hell & Then' geht dann mehr in Richtung bluesiger Classic Rock der 70er und ist vielleicht sogar ein wenig von WHITESNAKE beeinflusst. Das recht kurze Gitarrensolo lässt auch hier wieder aufhorchen.



Dass HELL & THEN sich ein wenig Ungeschliffenheit bewahrt und nicht alles im Studio auf Hochglanz poliert hat, ist eher ein Vorteil. Diese Natürlichkeit wirkt sympathisch und ich würde gerne bald weitere Songs hören.