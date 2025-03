Zum Original-Release verschmäht, inzwischen innig geliebt!

Nachdem die HELL MILITIA vor drei Jahren mit "Hollow Void" sehr eindrucksvoll aus einer immerhin zehnjährigen Schaffenspause zurückgekehrt ist, hätte man sich gewünscht, die Ankündigung eines neuen Releases gilt einem weiteren Studiofrischling des französischen Black-Metal-All-Star-Projekts. Stattdessen hat sich die Band noch einmal ihrem Debüt gewidmet, welches in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum feiert und in der Gunst der Fangemeinde immer noch einen arg polarisierenden Charakter genießt - Zeit also, dies ein für allemal zu ändern!

Warum "Canonisation Of The Foul Spirits" im Entstehungsjahr nur wenig Anklang gefunden hat, ist aus heutiger Sicht nämlich nur noch schwerlich nachzuvollziehen. Es mag zwar unbestritten sein, dass die Platte gerade auf der Zielgerade ein wenig monoton wirkt und die Musiker sich hier auf die verrohte Klangkulisse ihrer zehn Songs verlassen, doch wenn es um die pure, ja puristische Essenz dieses Sounds geht, trifft HELL MILITIA auch hier den Nagel auf den Kopf und produzierte schon damals Black Metal in seinem Urstadium. Das erschütternde Gewitter in 'Prophecy From The Mutilated Children', das räudige Säbelraasseln in 'Burning Human Pigs' oder die vertonte Verbitterung im von Grund auf fiesen 'Goathrone' sind nach wie vor nicht zu verachten, nicht zuletzt weil die Band nie einen Zweifel daran lässt, dass hier ausschließlich Überzeugungstäter am Werk sind. Die Entschlossenheit auf der einen, das dreckige Songmaterial auf der anderen Seite und zuletzt diese morbide Atmosphäre, die über "Canonisation Of The Foul Spirits" thront - all das hat flächendeckend Referenzklasse und gehört zu den stärksten Ergüssen, die der internationale Black Metal in den 00er-Jahren hervorgebracht hat.

Von daher ist dieser Re-Release nicht nur zu den Jubiläumsfeierlichkeiten eine echte Wonne, sondern auch von einer historischen Bedeutung, die HELL MILITIA seinerzeit nicht zuteil geworden ist. Dieses Debüt gehört zu den besten im europäischen Black Metal und bekommt nun hoffentlich auch die verdiente Anerkennung!