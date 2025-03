Gelungener Einstand!

HEAVEN'S REIGN ist eine Kapelle aus dem Vereinigten Königreich, die aus drei Gründungsmitgliedern von ROLLIN THUNDER (Ste Birch, Rik Cayton, Ian Lynan) sowie aus Musikern von SKETCHAR / DEEP CELLAR (Gaz Birch) und FASTER THAN BULLS (Ricky Moss) besteht. Im Prinzip handelt es sich um eine Neugründung von ROLLIN THUNDER unter einem anderen Banner. Mit "Northern Lights" präsentiert uns das Quintett sein Debütalbum. HEAVEN'S REIGN hat sich auf die Fahnen geschrieben, Stadionhymnen im Stil des klassischen Hard Rocks zu erschaffen, dies aber durchaus in einem modernen Anstrich. Auch wenn der eine oder andere Titel ('Here We Go Again', 'Listen To Your Heart', 'Bad Boys') einem vertraut vorkommt, so handelt es sich bei den Stücken nicht um Coverversionen, wie man vielleicht meinen könnte.

Es gibt zwei Dinge, die gleich von Beginn an auffallen, das eine positiv, das andere nicht ganz so positiv. Fangen wir mit dem Positiven an: Der ausgezeichnete Gesang hat Kraft und Charakter – so muss es sein bei einem Hard-Rock-Album! Nicht so gut gefällt mir hingegen, wie das Schlagzeug aufgenommen ist. Aber das ist sicher Geschmackssache. Manch einer wird die moderne Produktion vielleicht gerade zu schätzen wissen.

Die Songs sind gekonnt komponiert, lassen die Hooks nicht vermissen und haben manchmal eine leicht bluesige Schlagseite. Auf dem Promo-Informationsblatt werden mehrere Bands als Referenz genannt, unter anderem WHITESNAKE, THUNDER und DEF LEPPARD. Dem ist voll und ganz zuzustimmen. Ein wenig AEROSMITH ist auch herauszuhören. Man könnte meinen, dass sich HEAVEN'S REIGN in gewisser Weise auf energetische Stampfer spezialisiert hat. Jedenfalls gehen gleich mehrere Songs in diese Richtung, was durch das Schlagzeugspiel auch besonders akzentuiert wird. Es ist immer schön, wenn der eine oder andere Song etwas aus dem Rahmen fällt. So werden die Chöre beim Titeltrack gekonnt eingesetzt. Mit am besten gefällt mir die Halbballade 'Listen To Your Heart', denn hier kommt der Gesang besonders gut zur Geltung. Auch die etwas dunklere Ausrichtung von 'Bad Boys' steht der Band gut zu Gesicht.

"Northern Lights" ist ein durch und durch solides Hard-Rock-Album mit einprägsamen Riffs und einem allgemein sehr ansprechenden Gitarrenspiel, das auch im Mix sehr gut zur Geltung kommt. Der eine oder andere unwiderstehliche Refrain mehr – wie beim abschließenden 'Never Again' – hätte "Northern Lights" sicherlich noch aufgewertet.