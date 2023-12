Genialer Modern-Prog in einer sehr kompakten Aufbereitung!

Bei den drei Musikern von HEAD WITH WINGS wird definitiv nicht lange gefackelt, Die Truppe aus Connecticut teilt ihre Ideen unmittelbar nach Entstehung mit ihren Fans und nutzt die gängigen Portale, um neues Material möglichst schnell zugänglich zu machen - ein Blick auf die Bandcamp-Page reicht aus, um sich ein Bild davon zu machen, wie unter anderem auch der Entstehungsprozess des neuen Albums Schritt für Schritt dokumentiert wurde.



Dabei wird man aber auch schnell herausbekommen, dass die Songs für "Without Intervention" eher einem stimmigen Gesamtkonzept unterworfen sind, auch wenn sie individuell allemal wunderbar funktionieren. Doch im Kern ist HEAD WITH WINGS definitiv eine Album-Band, die auch die aktuelle Gelegenheit nutzen möchte, ein dickes Ausrufezeichen zu setzen. Und der Spoiler vorab: Das ist in den acht Stücken, die man heuer zusammengetragen hat, wunderbar gelungen!



"Without Intervention" erinnert bisweilen an die experimentellen Phasen aus dem Hause PAIN OF SALVATION, legt jedoch den Schwerpunkt eher auf die ständig präsenten, meist mehrstimmigen Gesänge, die das Gewicht der Platte voll und ganz auf ihren Schultern tragen. Die Amerikaner bemühen sich um einen leichten Zugang, verzaubern dabei mit wunderschönen Melodien, platzieren im Hintergrund aber auch vertrackte Rhythmustracks und anspruchsvolle Arrangements, die im Großen und Ganzen aber nicht im Kontrast zu betrachten sind. Nummern wie 'Absolute Zero' und 'Task Of Breathing' mögen zwar partiell auf zwei unterschiedlichen Spuren laufen, doch zusammen betrachtet ergeben sich hier tolle, melodische Prog-Rock-Songs, deren alternativer Anstrich eben jenen Link zu den schwedischen Protagonisten erstellt - und auf dem Level, alleine diesen Vergleich zu erzielen, muss man erst einmal kommen.



Die acht Kompositionen sind ausschließlich fantastisch, sie vermischen Anspruch mit Einprägsamkeit und holen folglich auch Freunde moderneren Hardrocks umgehend ab. Selbst das achtminütige 'Comfort In Illusion' (gleichzeitig der Titel der ersten EP, auf der dieses Stück allerdings nicht enthalten war) legt einige markante Ankerpunkte aus, beschreibt unterdessen aber auch die gesamte Genialität, die hinter HEAD WITH WINGS steckt, weil selbst ausladende Fragmente herrlich kompakt zusammengefasst werden. Dennoch bleibt am Ende ein Wermutstropfen, und das ist die vergleichsweise knappe Spielzeit von "Without Intervention". Wenn nach 35 Minuten der Vorhang fällt, hat man sich gerade erst so richtig eingegroovt und ist voller weiterer Erwartungen, die zumindest quantitativ nicht erfüllt werden. Doch die Begeisterungsfähigkeit, die das Trio bis dahin vermitteln konnte, wird dadurch nur minimal getrübt. Man kann daher nur hoffen, dass ein gewisser Herr Gildenlöw die Band ebenfalls für sich entdeckt und sie auf dem nächsten Europatrip in den Support-Status bringt. Ein derartiges Package wäre nämlich zweifelsohne ein Geschenk für die moderne Prog-Gemeinde!



Anspieltipps: The Dream Broker, Comfort In Illusion, Absolute Zero