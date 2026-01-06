HAVAMAL - Age Of The Gods

Age Of The Gods

Genre:
Melodic Death Metal
∅-Note:
6.50
Label:
Art Gates Records
Release:
21.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Pagan Path
    2. Wolfraiders
    3. The Day Of Reckoning
    4. Sigmund Fafnirsbane
    5. The Shaman
    6. Hymns Of The Fallen
    7. Lokis Damnation
    8. Ashwalker

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

