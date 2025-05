Man kennt es, man liebt es!

Endlich wieder ein neues THE HAUNTED-Album, schließlich gehört das schwedische Thrash-Kommando gemeinsam mit Acts wie THE CROWN in dieser Sparte zu den wenigen Vertretern, die zuverlässig und immer wieder aufs Neue absolute Qualitätsware anbieten - auch wenn sich der Release der letzten Scheibe nun schon zum achten Mal jährt. Die lange Pause, sicherlich auch durch die Verpflichtungen bei AT THE GATES und die Auswirkungen der Pandemie begünstigt, hat Patrik Jensen und seiner Mannschaft aber ganz offensichtlich keinen Schaden zugefügt, schließlich weiß man in den ersten Attacken von "Songs Of Last Resort" umgehend wieder, in wessen Territorium man sich befindet. Denn in Sachen Riffing, Shouts und Rhythmusarbeit haben die SKandinavier seit jeher eine ganz eigene Signatur.



Auf der immerhin bereits zenten Studioplatte entdeckt man daher auch nicht viel Neues, lenkt seine Erwartungen aber auch nichtr dahin, dass THE HAUNTED das bandeigene Rad noch einmal neu erfindet. Alle zwölf Songs bieten wütende Attacken in unterschiedlichen, meist flotten Tempolagen, hin und wieder gibt es auch ein paar unterschwellige Melodien, und eines der wichtigsten Trademarks, das Schlagzeugspiel von Adrian Erlandsson, ist ebenfalls wieder an vorderster Front greifbar und peitscht das Material unbändig nach vorne. So weit, so gut.



Nach der etwas längeren Abstinenz muss man allerdings auch gestehen, dass der schwedische Fünfer sich bisweilen auch wiederholt und eben nicht mehr sonderlich viel Frisches nachschiebt. Wie bereits angesprochen, ist eine gewisse Zuverlässigkeit gegeben, auch hinsichtlich der Qualität der neuen Songs. Doch wenn man im Diskografie-Check mal einzelne Charakteristika unterschiedlicher Alben herausfiltern müsste, wäre es bei "Songs Of Last Resort" ungleich schwerer, hier klare Antworten zu finden als noch auf den letzten drei Platten. THE HAUNTED ist ungestüm, manchmal wild, durchweg aggressiv, aber abseits der gelegentlichen melodischen Einsprengsel gibt es nichts Spezielles zu entdecken, das man unwiderruflich mit dieser Platte in Verbindung bringen könnte - außer eben die unverkennbare Handschrift des Duos Jensen/Björler.



Hier jedoch nun Klagelaute auszustoßen, grenzt am Ende doch wieder an Majestätsbeleidigung, weil THE HAUNTED immer noch eine Performance auf höchstem Level auffährt und das Songmaterial lückenlos stark ist. Nach acht langen Jahren freut man sich selbstredend auch wieder, frischen Stoff der Skandinavier zu hören. Lediglich der Effekt, dass man prompt wieder von einem revolutionären Meisterwerk sprechen möchte, bleibt am Ende aus. Schlicht und ergreifend, weil THE HAUNTED soundtechnisch so gefestigt ist, dass zwischen Vergangenheit und Gegenwart kein Blatt passt. "Songs Of Last Resort" ist der erhoffte Brecher, aber nicht die unübertroffene Thrash-Granate des Jahres 2025.