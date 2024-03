Guter Black Metal, bei dem mir die Worte fehlen.

Manchmal fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden, um ein Album zu rezensieren. Und so geht es mir aktuell auch mit "Sermons Of The Black Flame", dem dritten Album der Mainzer Black-Metal-Band HALPHAS, welches jetzt ungefähr fünf Jahre nach Release des Vorgängeralbums "The Infernal Path Into Oblivion" das licht der Welt erblickt hat. Aber manchmal ist es verhext. Es gefällt einem, was man hört, aber es fällt mir schwer, dieses Gefallen in Worte zu fassen und zu begründen. Aber ich versuche es natürlich trotzdem.



Was HALPHAS auf dem dritten Lonplayer zeigt, ist ein kleiner Mix aus norwegischem und schwedischem Black Metal. Dabei geht die Grundausrichtung eher in die norwegische Richtung, jedoch kann man auch schwedische Ansätze, insbesondere in Sachen Melodie, nicht leugnen, so dass man beispielsweise in 'At The Diamond Gates' durchaus DARK FUNERAL heraushört oder es in NAGLFAR-Stil melodischer zur Sache geht. Aber die Grundausrichtung liegt im rohen Black Metal der norwegischen Neunziger, wobei man hier produktionstechnisch natürlich deutlich weiter ist als damals. Gleichzeitig setzt HALPHAS auf eine düstere und erdrückende Atmosphäre, die die Band auch gekonnt umsetzt. Ein Lob hat sich auch Berith, der Neuzugang am Mikrophon, verdient, denn er liefert eine gute Bandbreite in seinen Vocals und sorgt, zur jeweiligen Atmosphäre des Songs passend, für Abwechslung.



So, offensichtlich hat HALPHAS mir nicht komplett die Sprache verschlagen und ich habe doch ein paar Worte zu "Sermons Of The Black Flame" gefunden, die zwar nicht ausführlich geworden sind, aber zumindest einen ersten Eindruck liefern könnten und ich kann euch nur auffordern, bei HALPHAS ein Ohr zu riskieren.