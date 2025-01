Weitere Live-Compilation der britischen Legende.

Live-Alben sind bei Steve Hackett seit geraumer Zeit das täglich Brot, und auch wenn böse Zungen gerne mal behaupten, dass der inzwischen bereits 74-jährige Gitarrist immer noch von seinem Image als ehemaliger GENESIS-Mitstreiter zehrt, ist es doch immer wieder ein Erlebnis, den umtriebigen Gitarristen bei seiner Arbeit zu bestaunen. In den letzten Jahren hätte man sich jedoch gerne auch etwas mehr neues Material aus dem Studio gewünscht, da Hackett nach wie vor von seinem langjährigen Vermächtnis lebt und dieses auf den Bühnen dieser Welt und vor allem in Großbritannien immer wieder gerne zur Schau stellt - berechtigt sicherlich, denn der Art Rock des Künstlers gehört immer noch zur Speerspitze der instrumentalen Musik.

Dennoch ist eine Platte wie "Live Magic At Trading Boundaries" sicherlich eher ein Fall für die Die-Hard-Gemeinde des Musikers, weil Hackett hier nicht sonderlich viel improvisiert und die Live-Versionen nicht sonderlich von den Studio-Tracks abweichen. Das ist sicherlich auch völlig in Ordnung, würde man abseits des am Ende jedes Songs folgenden Höflichkeitsapplauses auch etwas mehr Bühnenatmosphäre spüren, als es bei der Zusammenfassung seiner jährlich wiederkehrenden Auftritte im Trading Boundaries in Sussex letztlich der Fall ist. Hackett und seine Mitmusiker liefern tolles Material, sorgen für besinnliche Stimmung und geben einen ausgiebigen Einblick in das jüngere Schaffenswerk des Hackett'schen Katalogs, doch zumindest auf Platte bekommt man nur selten das Gefühl, dass die Compilation tatsächlich diversen Live-Auftritten entstammt und man es hier mit einer Dokumentation seiner Gigs in besagter Location zu tun hat - da wäre eine DVD/Blu-ray sicherlich ein empfehlenswerteres Kaliber gewesen, damit man dem Herren auch mal wieder etwas näher auf die Finger schauen kann.

Die Qualität ist dennoch vorzüglich, die Songauswahl lässt auch keine Wünsche offen, und Namedropping á la GENESIS bzw. GORDIAN KNOT braucht das Ganze definitiv auch nicht, weil Hackett auch solo einige Sternstunden erlebt hat, die hier noch mal zum Ausdruck gebracht werden. Aber die etwas besser greifbare Abgrenzung zwischen Studio und Bühne bleibt ein Kritikpunkt, den man am Ende nicht wegstoßen kann - und daher auch primär die Empfehlung, "Live Magic At Trading Boundaries" nicht als Einstieg in die vielfältige Welt des britischen Gitarristen zu nutzen. Auch wenn diese musikalische Zeitreise einmal mehr Beeindruckendes liefert...