Eine Fahrt durch die Nacht.

Das Trio HUM wurde 2019 in Frankfurt am Main gegründet und besteht aus den Musikern Harri Gottschalk, Martin Krause und Florian Schnaith. Die drei Männer bringen ihre verschiedenen musikalischen Einflüsse von Rock bis Electronic Jazz zusammen und mischen daraus ihre spannende Definition von Psychedelic Stoner Rock.

"Three" ist, anders als es der Titel vermuten lassen würde, das zweite Album der Band und ein Werk, das einen sofort in seinen Bann ziehen kann. Die Grundlage bilden langsame, schwere Gitarrenriffs, die tief in den 60er- und 70er-Jahren verwurzelt sind, dazu gesellt sich ein tiefer, groovender Bass und ein wunderbar komplexes Schlagzeugspiel mit vielen Rhytmuswechseln. Es werden Elemente aus Jazz, Blues, Electronic, Dark Wave, Kraut-, Surf- und Progrock vereint und unterlegt mit Klangflächen, die den Songs einen oftmals cineastischen Charakter verleihen. Gesang wird nur reduziert, oftmals verfremdet eingesetzt und ist auch gerne mehrstimmig.

Trotz aller musikalischen Experimente ist das Ergebnis zwar komplex, aber wirkt niemals überfrachtet oder gar langweilig, sondern ist, im Gegenteil, sogar erstaunlich organisch, spannend und eingängig geraten. Dies liegt auch daran, dass die akustischen Experimente nicht genreüblich ausgewalzt werden, sondern die einzelnen Lieder immer über eine angenehme Länge verfügen. So ist der längste Song 'Humans' knapp sechs Minuten lang.

So ist "Three" zwar ein perfektes Album für eine nächtliche Autofahrt oder zum entspannen nach einer langen Nacht, aber es eignet sich noch besser zum bewussten Hören. So entdecke ich auch nach mehreren Durchläufen immer noch neue Details, die mich begeistern können.

Man merkt dem Album an, dass die Männer hinter HUM wissen, wie sie Ihre Talente zu einem stimmigen Ganzen vereinen und wie das Ergebnis am Ende klingen soll. "Three" ist ein wirklich tolles und spannendes Album geworden, das sicherlich noch öfter meine Ohren beglücken darf.