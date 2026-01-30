HUM - Three

Mehr über HUM

Genre:
Heavy Psychedelic / Stoner Rock
∅-Note:
9.00
Label:
Tonzonen Records / Cargo
Release:
12.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. threetoone
    2. freaks of nature
    3. burning air
    4. first contact
    5. humanss
    6. march of the lost souls
    7. underground
    8. ashes to ashes
    9. it's up to you
    10. this means war
    11. the HUM

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

