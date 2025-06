Chaos im Schnelldurchlauf.

Als apokalyptisches Abenteuer bezeichnen die Herren von GURNSLINGER ihre bisherige Reise, und inwieweit sich diese imaginäre Vorstellung in ihrer Musik wiederfindet, lässt sich recht gut nachempfinden, wenn man die fünf Tracks der neuen EP kennengelernt hat. Die Truppe aus Jersey will sich stilistisch überhaupt nicht festlegen, pendelt zwischen noisigem Stoner Rock, 70er-kompatiblen Retro-Sounds und einer ordentlichen Schippe Punk, bekommt die Elemente auf "Who Killed The World?" aber selten so richtig geordnet. Die Folge: Der größte Teil des Materials bricht schnell in pures Chaos aus und hinterlässt auch ein eben solches als nachhaltigen Eindruck.



Dass die Band sich Gedanken über einen eigenständigen Sound macht, ist äußerst löblich, dass sie jeden guten Ansatz aber auch wieder im Keim erstickt, weil man die Nummern mit allerhand Fragmenten zukleistert, scheint ihr über weite Strecken zu entgegehn. Lediglich das relaxte 'Capable', wenn auch mit Abstrichen, hat eine klare Linie, bleibt aber dennoch als durchschnittlicher Song stehen, weil die Grundaussage recht lahm ist. Das hektische 'Back At Joe's' und das unstrukturierte 'The Lizards' hingegen versanden schnell im Wust ihrer Bestandteile, haben mehr etwas von privater Krachorgie in der heimischen Garage als von stilvollem Stoner Rock und können ebenso geskippt werden, wie das abschließende Doom-Tribute 'The Altar Of The Cult Of The V8', das insgesamt zu plakativ daherkommt. Ob es bei der Kürze der Zeit eine minimalistische Instrumentalnummer wie 'A War Chant' braucht, sei auch mal dahingestellt.



GURNSLINGER macht ein komplett eigenes Ding, muss aber eben auch mit dem Echo rechnen, dass nicht jeder den Weg von "Who Killed The World?" mitgehen wird. Zu konträr und vor allem zu heterogen klingt der neue Output, als dass man nachhaltig an ihm Gefallen finden könnte.