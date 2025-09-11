GREAT MACHINE, THE - Working Class Anarchist

Working Class Anarchist

Mehr über Great Machine, The

Genre:
Desert / Stoner Rock
∅-Note:
8.00
Label:
Noisolution
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Briana Banks
    2. Bound By Fire
    3. Ms. Stress
    4. ABQ
    5. Demon Party
    6. Mysterious Lady
    7. Neu
    8. Anarchy
    9. Desert Ledge
    10. Beelzeboy

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

