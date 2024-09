Kurz und schmerzvoll: ein Black-Metal-Rausch auf sehr hohem Niveau.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich GRAVENOIRE in der Tradition des ursprünglichen französischen Black Metals sieht, ist die neue EP der westeuropäischen Kapelle vielleicht nicht ganz so experimentell, wie man es sich anfangs vielleicht vorgestellt hätte. Die Qualitäten von "Devant La Porte Des Etoiles" sind daher aber sicherlich nicht zu schmälern, da die Band einen nahezu perfekten Mittelweg zwischen ultimativem Geprügel und hymnischem, melodischem und zuletzt auch atmosphärischem Black Metal findet und in allen sechs Tracks des neuen Releases klare Statements zu setzen vermag. Insofern ist es fast schon bedauerlich, dass die Band nach 25 Minuten bereits den Schlussakord setzt und sich vergleichsweise abrupt aus ihrer bemerkenswerten Performance verabschiedet - doch die Relation aus Qualität und Quantität bleibt somit absolut in der Balance.



Nach einem recht berauschenden Intro startet GRAVENOIRE dann auch direkt sehr spektakulär: 'Frace De l'Ombre' geht unvermittelt in die Vollen, überschlägt sich in seiner hohen Geschwindigkeit geradezu, verankert aber bereits hier einige hervorragende melodische Komponenten, die sich problemlos mit den üblichen Verdächtigen aus dem nordeuropäischen Raum messen können. Doch die Franzosen setzen nach, das sogar extrem vielfältig. 'Ordo Opera Cultura' nimmt den Temporausch des vorangegangenen Tracks noch mit, 'Aux Chiens' präsentiert sich als majestätisches atmosphärisches Mini-Epos und mit dem wilden 'Granit' schiebt man noch eine weitere Granate hinterher, deren explosive finstere Kraft nicht verborgen bleibt. Lediglich das abschließende 'Gravenoire' nimmt ein wenig Druck heraus und offenbart sich als perfektes Outro eines sehr kurzweiligen, aber eben auch sehr kurzen Black-Metal-Vergnügens.



Fakt ist jedoch, und das kann GRAVENOIRE in der Kürze der Zeit sicherlich klarstellen, dass "Devant La Porte Des Etoiles" eine hervorragende Bewerbung für die Jahreslisten der düsteren Szene ist und man diese Herrschaften dringend auf dem Zettel haben sollte. In seinem Jahrgang ist dieser Release auf jeden Fall kaum verzichtbar!