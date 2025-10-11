Kitsch und Pomp im Dauerfeuer - aber eben gut gemacht!

Wer sich in der Vergangenheit etwas mehr mit den GRAILKNIGHTS aus Hannover beschäftigt hat, wird wissen, dass Klischees bei den Niedersachsen auf jeden Fall eine immens große Rolle spielen. Manchmal im Superheldenkostüm verkleidet, dann wieder mit kitschigen Singalongs unterwegs haben die Herrschaften sich über die Jahre ihren eigenen 'Battlechoir' erspielt, den sie im Opener des neuen Albums dann gleich mal grüßen - natürlich mit allem dazugehörigen Pomp und Kitsch. Doch hätte man hier anderes erwarten sollen?



Nein, die Band zieht seit Jahren ihr eigenes Ding durch, bleibt sich dabei auch weitestgehend treu und schert sich folglich auch nicht um die Kritik der True-Metal-Szenepolizei, die sicherlich auch diesmal eine Menge zu meckern haben dürfte, wenn Pop-affine Nummern wie eben 'Yes Sire' und 'Weekend Ninja' aus den Boxen schallen und der gegenwärtigen Sabatonisierung klassischen Metals neues Futter geben.



Doch am Ende des Tages muss man den GRAILKNIGHTS definitiv lassen, dass sie mit einprägsamen Refrains, einer Reihe leicht verdaulicher Mitsing-Parts und eben auch reichlich Abwechslung für ordentliche Unterhaltung sorgen. Die Band macht auch keinen Hehl daraus, dass sie sich gerne mal hinter den bekannten Klischees versteckt - aber wer will es schlussendlich verdenken, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein Teil des neuen Materials tatsächlich im ersten Moment hängen bleibt?



Natürlich darf man im gleichen Augenblick nicht verhehlen, dass die Hannoveraner eigentlich permanent zu dick auftragen, eine Ballade wie 'In The Eyes Of The Enemy' den Schmalzfaktor mächtig nach oben treibt und es auf Dauer ein bisschen anstrengend ist, ständig mitzuerleben, wie die Keyboards jedes Riff untergraben, aber derlei sollte der Zielgruppe ebenfalls bekannt sein.



"Forever" ist eben genau das, was man erwartet, nämlich ein gehörig aufgeblähtes, musikalisch kaum forderndes, aber doch unterhaltsames Melodic-Metal-Album, das nicht weh tut, sich aber natürlich auch entsprechend schnell verbraucht. Wer "echten" Metal mag, ist hier sicherlich an der falschen Stelle, die anvisierte Fanbase dürfte aber dennoch ihren Spaß haben.