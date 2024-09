Heavy Rock mal anders - nur oftmals zu chaotisch.

Bei GIGANTUM sammeln sich einige erfahrene Musiker aus dem Heavy-Rock-Underground der amerikanischen Westküste, um ihre Definition von außergewöhnlichen Stoner-Sounds und dreckigem Rock & Roll zu etablieren. Auf dem selbst betitelten Debüt wählt die Combo dabei einen recht unkonventionellen Weg, da gradliniges Songwriting, trotz aller beschwingter Elemente, nicht zum erklärten Favoritenkreis des Quartetts um die stimmgewaltige Shouterin Mia X zählt. Und das macht den ersten Genuss von "Gigantum" an manchen Stellen doch ziemlich abenteuerlich.



Bereits im recht wilden Opener 'Monkey King' sucht die Band innerhalb der Arrangements gleich nach mehreren unterschiedlichen Akzentuierungen, um den Track in Fahrt zu bringen. Die Frontdame präsentiert direkt mal ihr ganzes Portfolio und ist schließlich auch der auditive Blickfang des Songs, aber eben auch die einzige Konstante in einem recht bizarren Auswuchs kontrastreicher Riffkaskaden. Die Grundordnung - sofern man diese symbolische Parallele formulieren darf - ist noch nicht gegeben, und sie wird auch in den weiteren Nummern immer wieder mal gerne auf die Probe gestellt.



Derweil ist der Output aber dennoch spannend, weil GIGANTUM in Sachen Dynamik einige interessante Spielereien einbaut und vor allem in eruptiven Tracks wie 'Necron99' und dem psychedelisch gefärbten, überlangen 'Brain Haze' immer wieder Aha-Momente schafft, die womöglich aber auch nur deshalb so auffällig in den Vordergrund geraten, weil das umliegende Songwriting noch keine klare Linie gefunden hat. Eine solche klare Linie bietet eigentlich nur der Fast-Forward-Rocker 'Rock Box', dessen ungestüme punkige Attitüde der Band wirklich gut zu Gesicht steht und gerne auch häufiger mal bemüht werden sollte.



Andererseits würde man mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail auch einen Song wie 'Forever Draming' in die engere Auswahl der Anspieltipps nehmen. Allerdings gibt Mrs. X hier das Mikro an ihren Kollegen, der als Sänger nicht sehr geeignet ist. Das ist dann auch wieder einer dieser Momente, an denen man sich fragt, warum die Band so viel Potenzial verschenkt, weil zwischen überragenden Ideen und manchmal nur durchschnittlicher, weil chaotischer Ausführung der schmale Grat nicht selten zu Ungunsten von GIGANTUM begangen wird.



Dennoch: Reinhören lohnt allemal, eben weil die Truppe aus Los Angeles viele unkonventionelle Methoden wählt und hier auch Spannendes zutage bringt. Lediglich der Umstand, dass hier noch viel mehr drin gewesen wäre, ist der Grund für die doch ein wenig Defizit-orientierte Rezension.