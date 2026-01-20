Ein Top-Album, das doch keines ist!

Puh, irgendwie ist dieses völlig relaxte Album doch ein harter Brocken, weil es immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, den Zuhörer schlussendlich auf seine Seite zu ziehen. Die Jungs von GAVIAL sind schon eine Weile Teil der modernen Blues-Rock-Szene im östlichen Teil der Republik, kokettieren gerne mal mit psychedelischen Fragmenten und wissen auch um die Bedeutung entschleunigter Singer/Songwriter-Arrangements, jedoch zeichnen sie im Zuge dessen leider zu selten elegante Spannungskurven, die einen auch bei der Stange halten - zumindest auf "Thanx, I Hate It"!

Das neue Album gefällt zwar mit seiner völlig entspannten Atmosphäre, in der das Trio aus dem Großraum Berlin-Leipzig-Dresden einen wirklich tollen Klangteppich ausrollt, aber gerade in den längeren Tracks passiert bisweilen viel zu wenig, als dass man den Musikern dauerhaft und vor allem konzentriert sein Ohr leihen mag. Die psychedelischen Fragmente könnten ein bisschen lebendiger daherkommen, die Blues-Passagen würden hin und wieder etwas mehr Emotion vertragen, und auch wenn an der handwerklichen Darbietung eigentlich überhaupt nichts auszusetzen ist, kommt "Thanx, I Hate It" irgendwie nie so richtig in Gang und verharrt in einer Art Lethargie, die in krassem Widerspruch zu der Leidenschaft steht, die GAVIAL fraglos in die Musik investiert.

Immerhin traut sich die Band einiges, denn die völlig verlangsamte Variante zu Chris Isaak's 'Wicked Game' geht an manchen Stellen so richtig unter die Haut, verzerrt den eigentlichen Charakter des Tracks aber doch so weit, dass man ihn erst später erkennen kann. An Mut mangelt es folglich nicht, an musikalischen Qualitäten sowieso nicht, nur ist das verschleppte Tempo in Kombination mit den recht unaufgeregten Arrangements nicht immer das absolute Heilmittel. Im Gegenteil: Manchmal steht sich GAVIAL damit selber im Weg und verbaut sich den Weg zu einem echten Top-Album. Wenn man eines nämlich klarstellen darf, dann dass die Truppe trotz allem eine Menge Potenzial mitbringt!