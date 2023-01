Solide Vorstellung.

In Schweden hat sich diese Band offenbar längst einen guten Namen machen können. Vor allem von der "Konkurrenz" wird FREEDOM sehr geschätzt, so zählen die Herren von THE HELLACOPTERS ebenso zum erweiterten "Fankreis" wie die Freaks von MÄRVEL. Das Quartett aus Stockholm hat in den letzten Monaten aber auch Gigs zusammen mit SIENA ROOT und HOT BREATH absolviert, was nun auch nicht unbedingt schlecht für das Renommee sein dürfte.



Ihr nun vorliegendes Debüt macht recht schnell deutlich, was diese Band ausmacht. Es ist die Unbekümmertheit und Lockerheit, mit der sich das Quartett durch das Material ackert. Innovationen sucht man hier zwar logischerweise vergeblich, ein gehöriger Unterhaltungswert ist den zumeist geradeaus angelegten Songs dagegen keineswegs abzusprechen. Auch was die Themen ihrer Texte betrifft, hat sich die Truppe darauf festgelegt, möglichst direkt und realitätsnah zu agieren.



Titel wie 'Streets Belong To Us', 'Leather Jacket' oder 'Friends' machen von Anfang an klar, dass auf "Freedom" weder fantastische Märchen erzählt werden, noch großartig philosophiert wird. Das entspricht wohl auch dem Arbeitsethos der vier Bandkumpels, die man seitens des Labels mit den Attributen "Blue-Collar-Rock" und "Working Class Rock" präsentiert. Die nicht zuletzt deshalb gezogenen Vergleiche zu Tom Petty und Bruce Springsteen lassen sich zwar nicht unbedingt stilistisch nachvollziehen, durchaus aber, was die lyrische Seite betrifft.



Die Jungs liefern eine in Summe überaus solide Vorstellung, und verstehen es mit ihrem Mix, der sowohl Classic Rock als auch simplen Rock'n'Roll und zudem eine, wenn auch eher dezente, Portion Punkrock intus hat, für kurzweilige Unterhaltung zu sorgen. Die 37 Minuten Spielzeit vergehen dabei wie im Flug, selbst wenn es kaum nennenswerte Glanzlichter gibt, und sich im Endeffekt auch nur die erwähnten Songs dauerhaft im Gedächtnis einprägen.



Dennoch ist davon auszugehen, dass diese Band (der vor wenigen Wochen der Drummer abhanden gekommen ist), in der Live-Situation vollends überzeugen wird. Also los, Lederjacken raus, und ab in den nächsten Club, wenn FREEDOM sich die Ehre gibt!