Es darf auch mal länger dauern.

Gleich eines vorweg: Es mag einem spanisch vorkommen, aber spanisch klingt auf "Acido Y Puto" gar nichts. FREE RIDE ist ein Trio aus Madrid, doch mit der Erwartung mediterraner Lebensfreude kommt man hier als Hörer nicht weit. Stattdessen bekommt man nämlich psychedelischen Stoner und Space Rock geboten, der irgendwo zwischen Ende der Sechziger und Mitte Siebziger geschaffen und in die Jetztzeit gebeamt worden scheint.



Wie es aussieht, ist "Acido Y Puto" das Debütalbum der drei Iberer, umso beeindruckender ist, dass man bereits so gekonnt und überzeugend wabert und jamt. Denn einige der Stücke wie der Opener 'Space Nomad', 'Nazare' oder das sich unheilvoll steigernde 'Kosmik Swell' klingen wie ausgedehnte Jams, während andere Lieder durchaus auf den Punkt kommen, aber dennoch so klingen, als könnten die Drei gleich in einen langen Instrumentalteil übergehen. Abgeschmeckt mit den erwartungsgemäßen Effekten ist FREE RIDE ein aus der Zeit gefallenes, aber interessantes Album gelungen.



Das Alterieren zwischen den langen, ausufernden Stücken und den kompakten Stoner-Liedern funktioniert ausgezeichnet und lässt "Acido Y Puto" nicht zu sehr ausfransen, holt den Hörer immer wieder zurück, wenn er sich mit den Sounds der Band im Unterholz des Psychedelic Rock zu verirren beginnt. So bilden dann auch die jeweils besten Songs der beiden Stile, 'Space Nomad' und 'Steamroller', die Anspieltipps für dieses Album. Wer sich einen Release zwischen BLUE CHEER, Jimi Hendrix, HAWKWIND und NEBULA vorstellen kann und spannend finden könnte, sollte unbedingt reinlauschen.



'Space Nomad'

https://www.youtube.com/watch?v=bQIpvn6y5uc'

Steamroller'

https://www.youtube.com/watch?v=2bqfb9mu6xo