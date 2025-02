Tolle Story, toller Sound - ein bewegendes Konzeptwerk.

Eingefleischte Proggies werden von Anne-Claire Rallo bereits gehört haben, immerhin hat die Dame mit NINE SKIES und SOLACE SUPPLICE bereits zwei heißere Eisen im Underground-Feuer, mit denen sie jüngst von sich hat reden machen können. FRANT1C ist daher erst auch nur als Nebenprojekt angelegt, bringt aber ebenfalls genügend Substanz mit, um sich langfristig zu verselbständigen und auch über den Release von "A Brand New World" hinaus weiter zu bestehen - das kann man eingangs schon mal festhalten.



Bei ihrem dritten Bandprojekt begibt sich Rallo etwas stärker in die breiten Welten des symphonischen Progressive Rocks, den sie hier mit einer Fülle sehr unterschiedlicher Stimmungen versorgt und innerhalb des dystopisch anmutenden Konzeptes auch mit starken Kontrasten unterfüttert. Die Platte erzählt die Geschichte des einst unzertrennlichen Paares Charlie und Hope, das sich von einem Tag auf den anderen unverhofft aus den Augen verliert. Charlie wacht in einer chaotischen, sebstzerstörerischen Welt auf, in der die Vergangenheit keine Bedeutung mehr hat und nur noch natürliche Überlebensinstinkte zählen. Doch er will auch in der neuen Umgebung nicht aufgeben und macht sich auf die Suche nach seiner geliebten Partnerin. Die Begegnungen, die er hierbei macht, führen zu elementaren Sinnfragen zu seinem Leben und der Existenz als solchen. Diese vertonen Rallo und ihre drei Mitstreiter in einem manchmal intimen, manchmal sehr nachdenklichen, zummeist aber vor allem auch sehr dramatischen Setting.



Zu Beginn legt FRANT1C dabei recht großen Wert auf den eigentliche Erzählstrang, der in einer minimaalistischen Hörspielvariante immer wieder mal aufgegriffen wird, manchmal aber auch als Übergang zwischen den einzelnen Kapitel herhalten muss, dabei jedoch leider auch immer wieder grobe Einschnitte liefert. So bietet "A Brand New World" mit 'Come Back To Earth' und 'People In Their Cages' zwar wunderschönes Material, das besonders von der ergreifenden Stimme von Martin Wilson (in der Rolle des Charlie) angeführt wird und mit wunderschönen Harmonien sofort für Begeisterung sorgt. Doch der Fluss wird regelmäßig unterbrochen, die eigentliche Tiefe kurzzeitig aus den Angeln gehoben, und dennoch ausreichend gestört, dass man mehrfach neu ansetzen muss, um sich wieder von der packenden Atmosphäre der instrumentalen Darbietung mitreißen zu lassen.



Im weiteren Verlauf nimmt die Band davon jedoch Abstand, lässt die Musik sprechen, verzaubert mit tollen Gitarrensoli und einigen beeindruckenden Stimmungswechseln, in denen das Dilemma des Protagonisten wirklich hervorragend eingefangen wird. Spätestens in 'The Ballad Of Peggy Pratt', dem zentralen Longtrack auf "A Brand New World", ist man dann auch in diesen phantastischen Welt gefangen, in die FRANT1C die Hörerschaft einlädt, und will erst gar nicht mehr entfliehen.



Ein wenig Eingewöhnungszeit sei jedem anspruchsvollen Werk gegönnt. Steht am Anfang noch eine gewisse Skepsis, inwiefern die Musiker das Konzept stimmig erzählen können, ohne dabei immer wieder auf eingesprochene Passagen setzen zu müssen, hat man am Ende die Gewissheit, dass dies mit den genannten Abstrichen nahezu perfekt gelungen ist. "A Brand New World" bietet nicht nur eine tolle Story, sondern auch wunderschönen symphonischen Prog Rock und empfiehlt sich zwangsläufig für ein längeres Dasein. Es wäre jedenfalls bedauerlich, sollte dieses Album nur eine Eintagsfliege bleiben!