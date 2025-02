Schlicht, straight und eingängig - ein Hoch auf die Leichtigkeit.

Heavy Metal im Herzen, Hardrock in der Seele und keine Bange vor irgendwelchen Klischees. Mit diesen Voraussetzungen starten die Essener von FORMOSA in ihren bereits fünften Silberling und bieten einmal mehr richtig gute Unterhaltung. Statt überbordendem Bombast, symphonischen Strukturen oder gar überflüssigem Schnickschnack, setzt die Band auf die Magie der mittleren 80er und scheut sich hier auch nicht vor irgendeiner Retro-Abhandlung oder so manchem augenzwinkernden Songtitel.



Mit dieser Ehrlichkeit und dem Bewusstsein, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss, liefert die Truppe auf "Pyrite" gleich wieder ein ganzes Dutzend feiner Singalongs zwischen traditionellen 80er-Rocksounds und stampfendem Classic Metal. Ein bisschen Glam darf es diesmal auch sein, hier und dort lauern auch mal TWISTED SISTER und W.A.S.P., doch dann schlägt die Truppe mit dem vertrauten ACCEPT-Riffing wieder zurück und kocht in dieser Schnittmenge ein eigenes, doch immerzu wohlbekömmliches Süppchen.



Originalität ist dabei nicht die vorrangige Antriebsfeder, sondern vielmehr einprägsame Refrains, leicht verdauliche Arrangements und sehr straighte Arrangements, an deren Ende schließlich künftige Hits wie 'Power To The Fist', 'Rolling High' und ganz besonders 'No Warriors' stehen, die man schon nach dem ersten Durchlauf freudig mitträllern kann. Im hinteren Abschnitt wird es dann stets schmutziger, sei es nun im schwungvollen 'Dressed To Kill', im partytauglichen 'Let's Have A Drink' sowie im melodischen 'Round And Round'.



Ohrwürmer satt ist hier die Devise, Kopf aus und Rock & Roll an. Mit dieser Attitüde fährt FORMOSA auch nach einer Dekade immer noch richtig gut. "Pyrite" ist ein beidseitiger No-Brainer, der keine großen Ansprüche verfolgt, aber von der ersten bis zur letzten Sekunde richtig Spaß macht. Das Tourpackage mit KISSIN' DYNAMITE kann man daher gerne noch einmal aufleben lassen. Zumindest wäre mit den Songs des neuen Albums im Gepäck hier ein feucht-fröhlicher Abend mehr als garantiert!