Griechisch-ursprüngliche Sounds mit nicht ganz so souveränem Finish.

Griechischer Black Metal ist auch heute noch zu großen Teilen mit dem gehörigen Vermächtnis von ROTTING CHRIST verknüpft. Und auch wenn man vielen jungen Bands sicherlich keinen Gefallen damit tut, diesen Vergleich immer wieder hervorzurufen, so können sich die drei Musiker von FORGOTTEN zunächst einmal nicht davon freisprechen, Elemente der Frühphase auch phasenweise für den eigenen Sound adaptiert zu haben.



Konkret bedeutet dies, dass auf der ersten EP des hellenischen Trios nicht nur (größtenteils) melodischer Black Metal geboten wird, sondern auch Fragmente aus dem traditionellen südeuropäischen Todesblei verarbeitet werden, die sich jedoch stimmig in den Gesamtsound einfügen und vor allem in Stücken wie 'Bound In Misery' und 'Woods Of Torment' aufhorchen lassen.



Dennoch ist die EP nach diesen beiden Tracks auf einem leichten Scheideweg, weil FORGOTTEN gerne auch noch ein wenig künstlerischen Anspruch verewigen möchte. Dies schlägt sich in den beiden kurzen, von Sprechgesang begleiteten Nummern 'Pilgrims Of An Unknown Future' und 'A Dream With A Dream (A Tribute To Edgar Alan Poe)' nieder, die im Ansatz zwar auch interessant sind, für "Whispers Of Existence" aber auch einen Break markieren, der aufgrund der ohnehin eher knappen Spielzeit ein wenig knifflig erscheint - denn der Fluss des Materials wird hier doch ein wenig deutlicher gestört, als es einem eigentlich lieb ist.



Allerdings muss man betonen, dass FORGOTTEN bis zu diesem Punkt einen wirklich überzeugenden, düster gefärbten Genre-Mix anbieten, der die Ursprünge der griechischen Extrem-Metal-Szene gut kombiniert und einige Fixpunkte setzt, an die sich Fans der ersten Stunde sicherlich gerne klammern werden. Der Zwiespalt bleibt dennoch offen - und damit die Hoffnung, dass FORGOTTEN beim nächsten Release derlei Nebenschauplätze gut überdenkt, da sie am Ende einen zu starken Kontrast liefern. Dennoch: Reinschnuppern lohnt allemal, weil die ersten vier Songs der Debüt-EP wirklich richtig gut sind!



Anspieltipps: Is This The Gift You Call Life, Bound In Misery