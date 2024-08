Spannende, entspannende Rockreise!

Diese niederländische Band scheint ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis des Untergrundes zu sein, ich höre erstmals von diesem niederländischen Projekt und auch auf unserer Seite gibt es keine Erwähnung, aber die Jungs um Bandleader Peter Cox haben mit "Mystery & Mayhem" bereits den sechsten Longplayer auf uns losgelassen. Zwei davon wurden in Eigenregie veröffentlicht, die anderen über das niederländische Label Rock Company. Angepriesen wird das ganze mit dem Label "Melodic/Progressive Rock", was zweierlei Implikationen birgt: "Coole Kombination" und "hoffentlich liegt es nicht am Sänger, dass ich die nicht kenne".



Ich kann dazu sagen: Ja, und nein. Die Kombination ist wirklich gut und Sänger Phil Vincent, der aus den USA stammt, ist ziemlich gut! So bleibt es ein Mysterium, warum die Band so unbekannt geblieben ist, aber das können wir ja zumindest ein bisschen ändern, denn das ist wirklich spannend, was da aus den Boxen schallt. Die Stilbeschreibung ist auch ganz okay, vielleicht würde ich das "Melodic" bei den meisten Liedern gegen "Alternativ" austauschen, weil die schmalzigen Bombasteinlagen weitgehend fehlen, stattdessen auch mal herzhaft gerockt wird, aber sowohl kompositorischer Ansatz als auch Vincents Stimme klar in Richtung progressiv tendieren.



Dabei lässt sich FOREST FIELD nicht viel detaillierter charakterisieren, die Lieder sind durchaus sehr variabel. Da kann schon mal ein sich langsam anschleichender Opener namens 'Rapid Eye Movement', von dem ich erst unbeeindruckt bin, der mich aber mit der Zeit schnappt, neben dem am ehesten im Melodic Rock zu verortenden 'This Girl Like Rain' stehen, das eher seicht-verspielt beginnende 'Close Your Eyes' mitten im Lied ausbrechen und danach in einen Vierzehnminüter münden, in dem es sogar einmal beinahe metallisch zugeht. Im Abschluss dürfen sich elektronische Einflüsse mit akustischer Gitarre paaren.



Dabei gefallen mir fast alle Lieder ausgesprochen gut, die experimentelle Seite der Band, die an keiner Stelle zum Selbstzweck wird, lässt immer wieder ungewöhnliche Soundkombinationen zu. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht jeder alle Stücke gleich wertet, sodass ich in 'Slipping Away' für mich einen Schwachpunkt ausgemacht habe. Zufällig ist das auch der kürzeste Song, wahrscheinlich ist das einfach zu normal und gradlinig. Überhaupt finde ich die erste Hälfte der Scheibe zwingender als die späteren Lieder, aber die fallen wohl nur im direkten Vergleich ab.



Hiermit zerre ich FOREST FIELD und das Album "Mystery & Mayhem" aus dem Unterholz und nenne es einen Geheimtipp, den man sich wirklich mal anhören sollte. Als Tipp gibt uns die Band das Stück 'The Light' mit auf den Weg. Das findet sich in der zweiten Hälfte des Albums, ist bei mir also maximal auf Platz 5 meiner persönlichen Rangliste...



The Light





