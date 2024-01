Eine vergessene, orgininelle Perle des Melodic Rock!

Normalerweise bewerben wir uns auf die neu erscheinenden Alben, die wir gerne besprechen möchten. Dieses Album aus dem November 2021 erhält sein Review aufgrund des Hinweises eines Lesers, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass das titellose Debüt der Schweden FANS OF THE DARK bislang bei uns noch gar nicht besprochen wurde!



Dann schauen bzw. hören wir mal, was uns hier erwartet. Die Band wurde von den ehemaligen Schulfreunden Freddie Allen (Drums) und Alex Falk (Gesang) im Sommer 2020 gegründet. Freddie hat die Songs im Alleingang während des Beginns der Cororna-Pandemie geschrieben; mit Robert Majd (Bass) und Oscar Bromvall (Gitarre) wurde das Line-Up komplettiert und das erste Album aufgenommen, das dann bei dem italienischen Label Frontiers Music Srl. herausgekommen ist.



Wo "Frontiers" draufsteht, darf man in der Regel melodiöse Rockmusik erwarten und wird bei FANS OF THE DARK auch nicht enttäuscht. Zwischen 80er AOR und Melodic Metal liefert die Band acht gute Kompositionen ab. Textlich bewegt man sich mit Horror-/Thriller- und Science-Fiction-Themen in eher ungewöhnlichen und düsteren Gefilden, die man bei dieser Art von Musik eher selten findet. Hier wird dann auch ein Schuh aus dem, nennen wir es wohlwollend eher ungewöhnlichen Cover.



Musikalisch merkt man von der textlichen Finsternis allerdings wenig, die Musik erzeugt gute Laune, knackige Riffs und eine herrlich groovende Rhythmustruppe lassen den Fuß lässig mitwippen. Wobei der Start in das Album mit dem überlangen Opener 'The Ghost Of Canterville' etwas sperrig ausfällt und den unbedarften Hörer erst auf eine falsche, fast schon metallischere Fährte führt, bevor bei 'Escape From Hell' die AOR-Sonne aufgeht, die das Album bis zum Schluss strahlen lässt. Was die Band anders als andere macht, kann ich gar nicht so greifen, aber FANS OF THE DARK klingt originell, ist nicht in den Standard-Schemata des Genres verhaftet, ohne jedoch allzu weit über den Tellerrand zu rutschen. Mir fällt kaum eine Truppe ein, die ich als Vergleich heranziehen könnte.



Und wenn Sänger Axel loslegt, fragt man sich, warum der Gute nicht bekannter ist. Im Gegensatz zu vielen Sängern (nicht nur aus dem Hause Frontiers) besitzt der FANS OF THE DARK-Frontman eine ausdrucksstarke, mit viel Soul betränkte Rockröhre mit einem enormen Wiedererkennungswert! Man höre nur mal in 'Life Kills' oder 'The Running Man' rein! Für beide Songs gibt es auch Musikvideos, die einen guten Eindruck von der Band vermitteln. Einfach mal checken, ihr werdet es nicht bereuen. Am Ende des Albums zeigt die Band im fast acht Minuten langen 'Zombies In My Class' in einem atmosphärischen Mittelteil nochmal ihre instrumentale Klasse! Ein gelungenes Album, bei dem man kaum ein Haar in der Suppe finden kann und das jeder, der mit knackigem Melodic Rock etwas anfangen kann, auf seinen Einkaufszettel setzten kann.



PS: Der Nachfolger "Suburbia" schlägt in die gleiche Kerbe und steht dem Debüt in nichts nach!