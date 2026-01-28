FALCONER - Falconer

Falconer

Genre:
Folk/Melodic Metal
∅-Note:
9.50
Label:
Metal Blade Records
Release:
08.05.2001

    < 5 Wertungen

    1. Upon The Grave Of Guilt
    2. Heresy In Disguise
    3. Wings Of Serenity
    4. A Quest For The Crown
    5. Mindtraveller
    6. Entering Eternity
    7. Royal Galley
    8. Substitutional World
    9. Lord Of The Blacksmiths
    10. The Past Still Lives On
    11. Per Tyrssons Döttrar I Vänge

