Verlässliche Sache.

Frank Badenhop hat wieder zugeschlagen. Unter dem Banner FB1964 veröffentlicht der Gitarrist in sehr schöner und fanfreundlicher Regelmäßigkeit mal Coveralben, mal Werke mit Eigenkompositionen, sodass nach dem letztjährigen "Ventus Metallum" mit "Seven Deadly Sins" nun wieder ein Rundling aus gänzlich eigener Feder ansteht. Auf Badenhop kann man sich verlassen. So auch diesmal, ist ihm doch mit dem Album rund um die sieben Todsünden ein wirklich gutes, melodisches Rockalbum mit gewisser Härte gelungen.



Sieben Tracks, sieben Gastbeiträge, sieben Todsünden – bei den jeweiligen Songs wählte Badenhop seine Unterstützungen mit Bedacht aus, wissen sich Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR), Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL) und Liv Kagrell (SISTER SIN) bei Songs wie 'Greed', 'Envy' oder 'Sloth' doch sehr gut in Szene zu setzen. Dazu coole Riffs, eine anständige Dynamik – obwohl ich mir dann doch ein Hauch mehr Abwechslung in der Instrumentalisierung erhofft hätte – und ein Sound, der in Anbetracht der Eigenproduktion nahezu keine Wünsche offenlässt. Zwar sorgen die unterschiedlichen Gastsänger für einen gewissen Compilationcharakter, doch dafür kommt ein wohliges Home-Coming-Gefühl auf, wenn OVERKILL-Frontröhre Bobby 'Gluttony' viel Zunder verleiht oder Raphael Mendes von ICON OF SIN 'Wrath' veredelt.



FB1964 hat sich also viel dabei gedacht, als er das Konzept ausarbeitete und sich daraufhin an die Gästeliste wagte. Und wie immer darf auch hier das lobenswerte Engagement, das sämtliche Einkünfte des Projektes an Regenwald.org gespendet werden, nicht unerwähnt bleiben. Dazu ein liebevoll aufgemachtes Booklet und schon geraten die nicht ganz so überzeugenden Passagen wie in 'Pride' oder 'Lust' doch in den Hintergrund. So ist "Seven Deadly Sins" eine recht runde, musikalisch ansprechende Sache irgendwo im Heavy- und Melodic-Metal-Bereich, die uns die Augen auf die höchstwahrscheinlich nächste Coverscheibe öffnen wird. Oder wie sehen die Pläne aus, Frank?