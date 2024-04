Wie der FC Bayern aktuell - starke erste Hälfte, und dann...

EXTINCT bewegt sich schon eine ganze Weile durch den hiesigen Thrash-Underground und hat das Teutonen-Gen offensichtlich auch mit der Muttermilch aufgesogen. Dass eine Band wie beispielsweise KREATOR einen extrem großen Einfluss auf den Sound dieser Herrschaften gehabt haben dürfte, war bereits in der Vergangenheit unbestritten, und dieser Eindruck soll sich auf dem aktuellen Release dann auch noch mal verstärken. Doch ist die gelegentliche Nähe zu Petrozza und Co. auch ein Qualitätsmerkmal, das sich EXTINCT auf "Incitement Of Violence" zunutze machen kann?



Glaubt man der ersten Albumhälfte, mag man hier auf jeden Fall zustimmen. Die Herren sind zwar in der Hardcore-Szene verwurzelt und poltern manchmal auch dementsprechend grobschlächtig los, doch wenn die Mischung aus flottem HC und punkigem Thrash Metal in Nummern wie 'Ilwast' und dem bärenstarken 'Annhilation by Words' erst mal so richtig Fahrt aufnimmt, sind Genregrenzen ohnehin zweitrangig - denn das kickt hier zum Auftakt schon mächtig. Mit dem vielseitigen 'Mental Disorder' und dem zügigen Titelstück kann man dann schon fast den inhaltlichen Erfolg in Stein meißeln, denn es macht hier nicht den Eindruck, als würde EXTINCT noch irgendetwas anbrennen lassen.



Leider jedoch schleichen sich im zweiten Abschnitt einige kleine Hänger ein, in denen "Incitement Of Violence" gelegentlich eher unauffällige Konsensware bietet. Stücke wie 'Extinct Squad' und der Midtempo-Brecher 'Lickspittle' mögen zwar in Sachen Heavyness das Niveau halten, die Songs an sich sind jedoch eher unspektakulär und decken zudem das zweite Defizit dieser Scheibe auf, nämlich den recht dünnen Gitarrensound, der auch das an sich überzeugende 'Of No Account' ein wenig beeinträchtigt. EXTINCT hat sicherlich einen ganzen Haufen richtig cooler Riffs am Start, jedoch bleiben diese im Endmix ein wenig blass und können die Ambitionen der Musiker nicht immer bestätigen. Letztlich ist auch noch fraglich, ob es nötig ist, insgesamt drei kurze Instrumentals auf die Scheibe zu packen, doch bei der Fülle an neuem Material ist dies wohl kein grober Einschnitt. Dass hier aber hin und wieder die Lufft herausgelassen wird, ist nicht zu verleugnen!



Es gibt einige Schwierigkeiten, die "Incitement Of Violence" mit sich bringt, doch angesichts eines halben Dutzends richtig geiler Nummern ist dies noch kein Ausschlusskriterium. Wem die Mischung aus grobem Hardcore und hiesigem Classic-Thrash behagt, darf also gerne mal ein Ohr riskieren. Die Songs der ersten Albumhälfte dürften nämlich niemanden enttäuschen!