EMPIRE DROWNS - Endless Nights

Endless Nights

Mehr über Empire Drowns

Genre:
Dark Metal / Doom Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Mighty Music
Release:
31.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Volcanic Funeral
    2. A Choir Of Fallen Angels
    3. Doomsday Clock
    4. Stoneheart
    5. Santiago Sunrise
    6. The Great Flood
    7. Endless Nights
    8. Silence
    9. Life Is Fading

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

