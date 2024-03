Absolute kreative Freiheit und ihre Tücken.

Ein stilistischer Freiflug mit positiver Attitüde und richtig coolen, lockeren Grooves: Bei ELEPHANT PLANET bleibt die Ernsthaftigkeit insofern mal gerne auf der Strecke, da sich die Band selbst nicht immer allzu ernst nimmt und dies nicht nur auf dem Artwork des Debütalbums farbenfroh dokumentiert. Auch in den Songs geht es manchmal etwas trubeliger zu - manche mögen das vielleicht auch progressiv nennen - so dass man sich immer wieder wundern muss, welche Wendungen die Nummern von "Elephant Emoji" nehmen und in welche inspirativen Regionen sich das Trio aaus der österreichischen Hauptstadt treiben lässt.



Gerade zu Beginn arbeitet ELEPHANT PLANET gerne auch mal mit flockigen Indie-Rock-Gitarren, wirbelt gerne auch durch den alternativen Sektor, zitiert aber gleichzeitig auch ein wenig 70s-Prog und Art Rock, so dass eine sehr eigenwillige Kombination entsteht, mit der die Wiener Herrschaften sicherlich eine ganz eigene Nische gefunden haben. Vielseitigkeit und Unberechenbarkeit sind die wichtigsten Attribute, die man mit den acht Kompositionen verbinden möchte, allerdings hat diese propagierte Freiheit, die sich ELEPHANT PLANET über die gesamte Distanz gönnt, auch ihre Tücken, und denen kann die Truppe leider auch nicht immer entgehen. So wirken gerade die ersten Stücke noch ein wenig ziellos und sind als Standortbestimmung nicht allzu gut geeignet. Zwar gibt es hier feine melancholische Noten nebst beschwingtem Heavy Rock und verschachtelter Rhythmik, aber irgendwie ist das Ganze noch eine Spur zu fragmentiert und trifft noch nicht so recht den Punkt. Erst in 'Silence' gewinnt die Band etwas mehr Sicherheit, kann auch die sehr wechselhaften Gesänge besser einspielen und der Platte jenes Leben einhauchen, welches der relativ aufregende Mix eigentlich über die komplette Dauer benötigt.



Der kunterbunte Cocktail will aber auch in späteren Momenten nicht immer entspannt herunterfließen. Zwar liefern Nummern wie 'Rain' und 'Sand' viele tolle Ideen und können mit ihrer relaxten Grundatmosphäre weitere Punkte sammeln, aber irgendwie fehlt leider auch hier der letzte Kick, mit dem die Sache dann endgültig und entschieden ins Rollen kommt - auch wenn die Ideenvielfalt extrem spannend ist und das hohe Maß an Eigenständigkeit wirklich willkommen ist.



Vielleicht müssen die drei Österreicher noch ein bisschen fokussierter an die Sache gehen und sich ein wenig von der absoluten musikalischen Freiheit lösen. Dies mag wie ein Schlag ins kreative Zentrum klingen, doch manchmal benötigen die Songs einfach ein bisschen mehr Halt, als ELEPHANT PLANET ihn momentan geben kann. Trotzdem: reinhören sollte man, da die vielen erfrischenden Ansätze wirklich Spaß machen!